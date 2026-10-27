americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Stan Wawrinka, triple campeón de Grand Slam, se despide en primera ronda de Basilea

BASILEA, Suiza (AP) — La ilustre carrera tenística de Stan Wawrinka finalmente llegó a su fin el martes en su torneo de casa en Basilea.

El suizo Stan Wawrinka ingresa a la cancha para su partido de primera ronda contra el checo Jiří Lehečka en el torneo de tenis Swiss Indoors en Basilea, Suiza, el martes 27 de octubre de 2026. (Georgios Kefalas/Keystone vía AP)
El suizo Stan Wawrinka ingresa a la cancha para su partido de primera ronda contra el checo Jiří Lehečka en el torneo de tenis Swiss Indoors en Basilea, Suiza, el martes 27 de octubre de 2026. (Georgios Kefalas/Keystone vía AP) AP

El tres veces campeón de Grand Slam fue derrotado por el octavo preclasificado Jiri Lehecka en la primera ronda del Swiss Indoors, al perder 7-5, 7-6 (2).

El último golpe de Wawrinka, de 41 años, como tenista profesional fue un revés que se fue ancho, para la audible decepción del bullicioso público local.

Wawrinka, quien se hizo profesional en 2002, había anunciado el diciembre pasado que 2026 sería su último año en el circuito, y “Stan the Man” recibió cálidas despedidas a lo largo de su temporada de despedida.

“Para mí, todo lo que quería en mi carrera era darlo todo, no tener arrepentimientos, luchar siempre, dar siempre el 100% en cada partido — por respeto a mí mismo, al rival, al torneo, a los aficionados, a todos”, declaró Wawrinka al sitio web del ATP Tour antes de su último partido.

“Eso siempre fue lo más importante durante más de 20 años, y esa es la única manera en que puedes dejar este deporte: sin ningún arrepentimiento”.

Wawrinka ganó sus tres títulos de Grand Slam tras derrotar al entonces número 1 del mundo en cada final. Venció a Rafael Nadal para ganar el Abierto de Australia de 2014 y superó a Novak Djokovic para conquistar el título del Abierto de Francia en 2015 y el Abierto de Estados Unidos al año siguiente.

Wawrinka, quien alcanzó el mejor ranking de su carrera como número 3 del mundo en 2014, ganó 16 títulos a nivel de circuito.

También hizo pareja con Roger Federer en un equipo de Suiza para ganar el dobles en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008. El dúo ayudó a Suiza a conquistar su primer título de la Copa Davis en 2014.

___

Vea aquí la cobertura completa de tenis de AP

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Kylian Mbappé celebra tras marcar un gol para el Real Madrid en el partido contra el Barcelona en la Liga española, el domingo 25 de octubre de 2026, en Barcelona. (AP Foto/Joan Monfort)

Doblete de Mbappé le da la victoria al Madrid frente al Barça en el clásico

Destacados del día

¡ROLEX, MANSIONES, YATES E ISLAS PRIVADAS! EEUU exhibe en la ONU los lujos de la ÉLITE CUBANA

¡ROLEX, MANSIONES, YATES E ISLAS PRIVADAS! EEUU exhibe en la ONU los lujos de la ÉLITE CUBANA

ESCÁNDALO EN LA ONU: diplomático cubano intenta quitarle el teléfono al portavoz de Mike Waltz

ESCÁNDALO EN LA ONU: diplomático cubano intenta quitarle el teléfono al portavoz de Mike Waltz

MARÍA ELVIRA SALAZAR AVENTAJA POR 7 PUNTOS A ELIOTT RODRÍGUEZ ENTRE LATINOS, según encuesta de Univision

MARÍA ELVIRA SALAZAR AVENTAJA POR 7 PUNTOS A ELIOTT RODRÍGUEZ ENTRE LATINOS, según encuesta de Univision

La Socialista Angie Nixon se niega a LLAMAR DICTADURA al régimen de LA HABANA: Nunca he estado en Cuba

La Socialista Angie Nixon se niega a LLAMAR DICTADURA al régimen de LA HABANA: Nunca he estado en Cuba

MIKE HAMMER SE REÚNE CON JEFE DEL COMANDO SUR EN MEDIO DE LA PRESIÓN DE TRUMP SOBRE CUBA: Mucho de qué hablar

MIKE HAMMER SE REÚNE CON JEFE DEL COMANDO SUR EN MEDIO DE LA PRESIÓN DE TRUMP SOBRE CUBA: "Mucho de qué hablar"

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter