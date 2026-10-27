Stan Wawrinka, triple campeón de Grand Slam, se despide en primera ronda de Basilea

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El suizo Stan Wawrinka ingresa a la cancha para su partido de primera ronda contra el checo Jiří Lehečka en el torneo de tenis Swiss Indoors en Basilea, Suiza, el martes 27 de octubre de 2026. (Georgios Kefalas/Keystone vía AP) AP

El tres veces campeón de Grand Slam fue derrotado por el octavo preclasificado Jiri Lehecka en la primera ronda del Swiss Indoors, al perder 7-5, 7-6 (2).

El último golpe de Wawrinka, de 41 años, como tenista profesional fue un revés que se fue ancho, para la audible decepción del bullicioso público local.

Wawrinka, quien se hizo profesional en 2002, había anunciado el diciembre pasado que 2026 sería su último año en el circuito, y “Stan the Man” recibió cálidas despedidas a lo largo de su temporada de despedida.

“Para mí, todo lo que quería en mi carrera era darlo todo, no tener arrepentimientos, luchar siempre, dar siempre el 100% en cada partido — por respeto a mí mismo, al rival, al torneo, a los aficionados, a todos”, declaró Wawrinka al sitio web del ATP Tour antes de su último partido.

“Eso siempre fue lo más importante durante más de 20 años, y esa es la única manera en que puedes dejar este deporte: sin ningún arrepentimiento”.

Wawrinka ganó sus tres títulos de Grand Slam tras derrotar al entonces número 1 del mundo en cada final. Venció a Rafael Nadal para ganar el Abierto de Australia de 2014 y superó a Novak Djokovic para conquistar el título del Abierto de Francia en 2015 y el Abierto de Estados Unidos al año siguiente.

Wawrinka, quien alcanzó el mejor ranking de su carrera como número 3 del mundo en 2014, ganó 16 títulos a nivel de circuito. También hizo pareja con Roger Federer en un equipo de Suiza para ganar el dobles en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008. El dúo ayudó a Suiza a conquistar su primer título de la Copa Davis en 2014. ___ Vea aquí la cobertura completa de tenis de AP FUENTE: AP

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