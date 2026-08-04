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Sri Lanka cierra algunas escuelas tras aguaceros que causaron 5 muertos en deslaves

COLOMBO, Sri Lanka (AP) — Sri Lanka cerró el martes las escuelas en sus regiones montañosas productoras de té, después de que las fuertes lluvias provocaran inundaciones y deslizamientos de lodo que dejaron cinco muertos y tres heridos, informaron funcionarios.

Los intensos aguaceros de los últimos dos días han causado estragos en muchas partes del país al inundar viviendas, campos y carreteras. Las zonas montañosas de la región central del país son las más afectadas por el mal tiempo, según el Centro de Gestión de Desastres del gobierno.

Hasta ahora, cinco personas han muerto tras quedar sepultadas en aludes de lodo que arrasaron dos viviendas en la región central, mientras que otras tres resultaron heridas y dos personas han desaparecido, indicó Pradeep Kodippili, portavoz del centro.

Kodippili señaló que las lluvias y las inundaciones dañaron 129 viviendas y añadió que casi 2.000 personas fueron evacuadas.

Se desplegaron tropas de la Marina y del Ejército para rescatar a personas atrapadas por las inundaciones y ayudarlas a trasladarse a lugares seguros.

El canal local de televisión Hiru TV mostró a tropas y civiles rescatando a personas atrapadas en sus casas debido a las inundaciones y que enfrentaban el riesgo de quedar sepultadas por flujos de lodo.

Los canales locales también mostraron imágenes enormes rocas, deslizamientos de lodo y postes eléctricos caídos en varias carreteras principales de la región central, lo que bloqueó el tráfico en algunas zonas.

El desastre más reciente ocurre mientras el país aún intenta recuperarse de la devastación de noviembre causada por el ciclón Ditwa, que mató a casi 640 personas, afectó a dos millones y provocó daños estimados en 4.100 millones de dólares.

La provincia Central fue la más golpeada por ese ciclón y el gobierno tiene dificultades para reconstruir carreteras, vías férreas y viviendas en la región.

Los deslizamientos de lodo y las inundaciones están entre los desastres naturales más destructivos, y cada año causan graves daños a vidas y propiedades en Sri Lanka. Las fuertes lluvias monzónicas, en su mayoría, desencadenan deslizamientos de lodo en la región montañosa central, al tiempo que inundan zonas bajas, lo que obliga a miles de personas a evacuar sus hogares.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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