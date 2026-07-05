Springer apunta a volver el lunes con los Azulejos mientras Scherzer sigue en rehabilitación

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El cuatro veces All-Star ingresó a la lista de paternidad el miércoles pasado, tras el nacimiento de su tercer hijo. La licencia de paternidad expiró, por lo que los Azulejos lo trasladaron a la lista de emergencia médica familiar. Pero Schneider confirmó que todo estaba bien y que el movimiento se hizo para darle más tiempo a su primer bate.

Schneider espera que Springer esté disponible para el viaje del equipo a San Francisco, que comienza el lunes.

“Creo que va a viajar mañana”, comentó Schneider después de la derrota de Toronto por 4-0 ante Seattle. “Ese era el plan tentativo. Así que solo hay que confirmarlo con él”.

Springer, de 36 años, batea para .221/.308/.373 con ocho jonrones y 21 carreras impulsadas.

El derecho Max Scherzer estuvo en Seattle después de realizar el viernes una apertura de rehabilitación en High-A Vancouver. Schneider confirmó que el ganador de tres premios Cy Young, de 41 años, hará una o dos aperturas más de rehabilitación antes de ser activado de la lista de lesionados de 15 días, en la que está desde el 17 de junio debido a espasmos en la espalda.

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Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP