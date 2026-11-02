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Sporting Lisboa se separa del técnico Rui Borges antes de partido de Champions

LONDRES (AP) — Sporting de Lisboa se separó del entrenador Rui Borges tras un mal arranque temporada del club y Tiago Fernandes, el técnico del filial, asumirá el mando de forma temporal de cara al partido de la Liga de Campeones contra el Shakhtar Donetsk en Londres el martes.

Rui Borges, técnico del Sporting de Lisboa, durante el partido contra LASK en la Liga de Campeones, el miércoles 21 de octubre de 2026, en Lisboa. (AP Foto/Ana Brígida)
Rui Borges, técnico del Sporting de Lisboa, durante el partido contra LASK en la Liga de Campeones, el miércoles 21 de octubre de 2026, en Lisboa. (AP Foto/Ana Brígida) AP

Sporting marcha tercero en la liga portuguesa, a nueve puntos del líder FC Porto.

El club lisboeta informó en un comunicado el lunes que inició conversaciones Rui Borges “con miras a rescindir su contrato de trabajo”.

Fernandes estará al frente del primer equipo de manera interina hasta que se nombre al sustituto de Borges, añadió el club.

Se presume que Paulo Fonseca, actual técnico de Lyon, asuma el cargo, según medios franceses. Fonseca declaró a los periodistas que existía la posibilidad de que pudiera dejar el equipo de la Ligue 1 después de la victoria 2-0 ante Angers el domingo en la Ligue 1.

En la Liga de Campeones, Sporting ganó sus dos primeros partidos, contra Galatasaray y Lens, pero perdió de manera sorpresiva en casa ante el LASK de Austria en la anterior jornada.

Borges asumió en Sporting en diciembre de 2024 tras dejar su puesto como entrenador del Vitoria de Guimaraes. Sustituyó a João Pereira, quien duró apenas seis semanas como sucesor de Ruben Amorim, y condujo a Sporting a una exitosa defensa de su título de la liga portuguesa.

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