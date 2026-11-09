Sporting KC despide al técnico Raphael Wicky tras acabar último en su conferencia

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ARCHIVO - Foto del 29 de agosto del 2026, el entrenador delo Sporting de Kansas City Raphael Wicky alienta al equipo en el encuentro ante los Whitecaps de Vancouver. (AP Foto/Charlie Riedel, Archivo) AP

Sporting KC terminó la temporada el sábado con una victoria 1-0 sobre San Diego, dejando al club con marca con sólo siete victorias en todas las competiciones y en el último lugar de la Conferencia Oeste. Los 26 puntos fueron la segunda menor cantidad en la historia del club.

Wicky reemplazó al entrenador Peter Vermes y a su sustituto, Kerry Zavagnin, quien se convirtió en técnico interino cuando Vermes y el club decidieron seguir por caminos separados principios del año pasado después de más de 16 años. Wicky dirigió anteriormente al BSC Young Boys en su Suiza natal y al Chicago Fire en la MLS.

“Nos gustaría agradecer a Raphael por su tiempo en Sporting KC. La temporada ha sido desafiante por muchas razones, y reconocemos que Rapha y su cuerpo técnico trabajaron increíblemente duro en circunstancias difíciles”, indicó David Lee, presidente de operaciones de fútbol del club. “Tras una revisión de la temporada, Rapha y yo nos reunimos, y decidí hacer el cambio. Le deseamos a Rapha la mejor de las suertes en el futuro”.

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FUENTE: AP