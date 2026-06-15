Spencer Strider estará fuera 4 semanas por inflamación en el codo derecho

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El pitcher de los Bravos de Atlanta Spencer Strider lanza en la primera entrada del encuentro ante los Mets de Nueva York el viernes 12 de junio del 2026. (AP Foto/Eduardo Munoz Alvarez) AP

Strider, quien había sido colocado el sábado en la lista de lesionados de 15 días, consultó al doctor Keith Meister antes de que se decidieran ampliarlo a cuatro semanas. El equipo indicó que Strider se someterá a otra resonancia magnética al final de ese lapso y comenzaría una “progresión de lanzamientos” si la prueba muestra que la inflamación ha desaparecido.

Strider salió en la cuarta entrada de la derrota del viernes por 7-5 ante los Meta de Nueva York debido a molestias en el hombro derecho y el codo. El mánager de los Bravos, Walt Weiss, señaló que el equipo también estaba preocupado por una drástica disminución en la velocidad de Strider.

Strider tiene antecedentes de problemas en el brazo. Se sometió a una cirugía Tommy John en 2019 y le repararon el ligamento colateral cubital (UCL, por sus siglas en inglés) del codo derecho con un refuerzo interno en abril de 2024.

El novato lanzador derecho JR Ritchie, quien trabajó como relevista detrás de Strider el viernes, pasará a la rotación y está programado para abrir el juego del miércoles por la noche contra San Francisco.

Strider permitió seis hits, incluidos tres jonrones, y un máximo de la temporada de siete carreras limpias en tres entradas el viernes.

Strider realizaba su octava apertura de la temporada con los Bravos, líderes de su división, después de perderse los primeros 34 juegos mientras se recuperaba de una distensión en el oblicuo izquierdo. Tiene marca de 4-2 con efectividad de 5,31 esta temporada.

Strider lideró las Grandes Ligas con 20 victorias y un récord de Atlanta de 281 ponches en 2023. ___ Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP