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Spencer Horwitz recibe pelotazo con las bases llenas y Piratas vencen 3-2 a Marlins

PITTSBURGH (AP) — Spencer Horwitz fue golpeado por un lanzamiento de Anthony Bender con las bases llenas en la octava entrada para impulsar la carrera de la ventaja y darle a los Piratas de Pittsburgh una victoria 3-2 sobre Miami el sábado, poniendo fin a la racha de seis triunfos seguidos de los Marlins.

Spencer Horwitz (2), de los Piratas de Pittsburgh, reacciona después de haber sido golpeado por un lanzamiento de Anthony Bender, de los Marlins de Miami, forzando la carrera de la ventaja de Tyler Callihan (37) durante la octava entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas, el sábado 13 de junio de 2026. (AP Foto/Gene J. Puskar)
Spencer Horwitz (2), de los Piratas de Pittsburgh, reacciona después de haber sido golpeado por un lanzamiento de Anthony Bender, de los Marlins de Miami, forzando la carrera de la ventaja de Tyler Callihan (37) durante la octava entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas, el sábado 13 de junio de 2026. (AP Foto/Gene J. Puskar) AP

Bender (1-1) ponchó a los dos primeros bateadores de la entrada antes de permitir sencillos de Tyler Callihan y Jake Mangum, y otorgar una base por bolas a Jared Triolo. En el primer lanzamiento después de una visita al montículo, Bender golpeó a Horwitz con un sinker de 97 mph para que Callihan anotara.

Los Marlins, que habían ganado nueve de 10 en junio, abrieron su parte de la octava con un sencillo del dominicano Otto López y recibieron una base por bolas para Xavier Edwards, pero Yohan Ramírez (4-2) ponchó a los siguientes tres bateadores.

El dominicano Gregory Soto permitió un sencillo de su compatriota Esteury Ruiz para abrir la novena antes de retirar a tres bateadores consecutivos para su décimo salvamento.

Ryan O’Hearn puso al frente a Pittsburgh en la primera con un sencillo con un out ante Lake Bachar, por el lado derecho del cuadro interior.

Liam Hicks empató con un sencillo de línea con dos outs en la tercera, pero Bryan Reynolds le dio a los Piratas una ventaja de 2-1 en la parte baja con un doble impulsor a la brecha entre el jardín izquierdo y el central.

Reynolds le robó al dominicano Heriberto Hernández un jonrón potencial para empatar en la entrada siguiente. A Hernández le revirtieron un tercer strike cantado tras una impugnación exitosa del ABS antes de mandar el siguiente lanzamiento profundo al jardín izquierdo, haciendo retroceder a Reynolds hasta la barda para una atrapada en salto.

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