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SpaceX lanza a cuatro astronautas en un viaje rápido a la Estación Espacial Internacional

CABO CAÑAVERAL, Florida, EE.UU. (AP) — Cuatro astronautas despegaron el jueves en una misión a la Estación Espacial Internacional que se prolongará hasta la primavera, entre ellos un canadiense cuya esposa dará a luz mientras él está fuera.

Los astronautas, de izquierda a derecha: el canadiense Joshua Kutryk, el piloto Luke Delaney, la comandante Jessica Watkins y el cosmonauta ruso Sergey Teteryatnikov, en el Centro Espacial Kennedy en Cabo Cañaveral, Florida, el 1 de octubre del 2026. (AP foto/Terry Renna)
Los astronautas, de izquierda a derecha: el canadiense Joshua Kutryk, el piloto Luke Delaney, la comandante Jessica Watkins y el cosmonauta ruso Sergey Teteryatnikov, en el Centro Espacial Kennedy en Cabo Cañaveral, Florida, el 1 de octubre del 2026. (AP foto/Terry Renna) AP

SpaceX lanzó para la NASA a la comandante Jessica Watkins y a su tripulación tras un retraso de tres semanas para reparar el sistema de combustible de la cápsula, que tenía una fuga.

Aunque su estancia en la Estación Espacial Internacional durará seis largos meses, el vuelo hasta allí prometía ser el más rápido hasta ahora para la empresa de Elon Musk: un trayecto de apenas ocho horas, con llegada mucho antes de la hora de dormir.

Con el despegue a última hora de la mañana desde la Estación de la Fuerza Espacial de Cabo Cañaveral, Watkins se convirtió en la primera mujer negra en liderar una tripulación hacia la órbita. Geóloga que trabajó con el rover marciano Curiosity de la NASA hace una década, Watkins realiza su segundo viaje a la estación espacial tras una prolongada estancia en 2022.

Los demás son debutantes en el espacio: Luke Delaney, de la NASA, un marine retirado; Joshua Kutryk, de Canadá, coronel de la Real Fuerza Aérea Canadiense; y Sergey Teteryatnikov, de Rusia, exsubmarinista. Reemplazarán a cuatro astronautas que han estado viviendo en el laboratorio orbital desde febrero.

“Nos sentimos como algunas de las personas con más suerte del mundo”, comentó Kutryk antes del lanzamiento.

Es el 13.º equipo lanzado por SpaceX para la NASA, sin contar el vuelo de prueba de 2020. Los cuatro asumen su designación Crew-13, que rinde homenaje en su parche de misión al Apolo 13. La angustiosa misión lunar de 1970 terminó con el regreso a salvo de los astronautas.

“De verdad queríamos honrar su legado, honrar su resiliencia y su tenacidad, y llevar un poco de eso con nosotros”, manifestó Watkins. Ella y sus compañeros de tripulación fueron hasta la plataforma en Teslas negros con placas que decían “Lucky 13”.

Kutryk se convertirá en el cuarto hombre en ser padre mientras orbita la Tierra. Su esposa, Heather, tiene fecha de parto para su tercer hijo a finales de noviembre. La Agencia Espacial Canadiense promete mucho apoyo para toda la familia cuando llegue el gran día.

“En seis meses pueden ocurrir muchas cosas que cambian la vida”, señaló la gerente de la NASA Dana Weigel en la víspera del despegue, y añadió que la agencia espacial hará todo lo posible para mantener a Kutryk al tanto de su familia.

En 2004, la NASA proporcionó un enlace de radio entre el astronauta de la estación espacial Mike Fincke y la sala de partos de su esposa durante el nacimiento de su hija. Cinco años después, Randy Bresnik, comandante de la misión Artemis III del próximo año, se comunicó desde la órbita con el hospital de su esposa.

La buena noticia llegó más lentamente para el astronauta austríaco Franz Viehbock. Su hija nació unas horas después de que él despegara hacia la estación espacial Mir de la Unión Soviética en 1991. No se le informó hasta el día siguiente.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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