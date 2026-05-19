Southampton expulsado de la final del playoff de ascenso inglés por espiar rivales

ARCHIVO - El técnico de Southampton Tonda Eckert (izquierda) conversa con sus jugadores durante la semifinal de la Copa FA contra Manchester City, el sábado 25 de abril de 2026, en Manchester. (AP Foto/Kin Cheung) AP

La English Football League (EFL) restituyó el martes a Middlesbrough para disputar la final en Wembley —el partido más lucrativo del fútbol— contra Hull City el sábado. El ganador ascenderá a la Premier.

A Southampton se le presentaron cargos a principios de este mes por la filmación no autorizada de sesiones de entrenamiento de Middlesbrough antes de su semifinal. Luego ganó la eliminatoria a doble partido para quedarse a un solo encuentro del ascenso a la máxima categoría.

La liga indicó que el club de la costa sur posteriormente admitió más infracciones esta temporada relacionadas con partidos contra Oxford United e Ipswich. También se le descontaron cuatro puntos para la próxima temporada.

La liga señaló que Southampton admitió infracciones que exigen que los clubes actúen con la “máxima buena fe y prohíben la observación de una sesión de entrenamiento de otro club dentro de las 72 horas previas a un partido programado”.

Indicó que la final seguía prevista para disputarse según lo planeado, pese a la alteración causada por la restitución tardía de Middlesbrough.

La final del playoff es considerada el partido único más rico del mundo porque el equipo ganador tiene en juego una ganancia inesperada de al menos 270 millones de dólares en ingresos futuros.

El ascenso a la máxima categoría del fútbol inglés —la liga más rica y más vista del mundo— conlleva acceso a sus acuerdos globales de transmisión, valorados en miles de millones de dólares, además de estadios llenos en partidos contra clubes icónicos como Manchester United, Liverpool y Arsenal.

Southampton descendió de la Premier tras terminar último en la tabla la temporada pasada y buscaba un regreso inmediato.

La sorprendente decisión de expulsarlo de la final llega después de que Leeds fuera sancionado previamente por espionaje.

En 2019, la EFL multó a Leeds con 259.000 dólares por espiar una de las sesiones de entrenamiento de Derby antes de un partido.

Marcelo Bielsa, quien era el entrenador de Leeds en ese momento, asumió la responsabilidad de que un empleado del club espiara la práctica de Derby. En una conferencia de prensa detallada de una hora, el técnico argentino admitió después haber visto al menos una sesión de entrenamiento de cada uno de sus rivales.

Al imponer esa multa, la EFL afirmó que la conducta de Leeds “estuvo muy por debajo de los estándares esperados por la EFL y no debe repetirse”.

El incidente de Southampton recuerda al de la selección olímpica femenina de fútbol de Canadá, que fue sancionada por volar drones sobre sesiones de entrenamiento cerradas de Nueva Zelanda antes del partido entre ambos equipos en los Juegos de París en 2024.

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FUENTE: AP