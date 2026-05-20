Southampton dice que expulsión del playoff por espionaje es 'manifiestamente desproporcionada'

El equipo de la costa sur admitió haber espiado repetidamente a sus rivales esta temporada —incluido Middlesbrough antes de las semifinales del playoff— y fue apartado del partido de este sábado contra Hull, cuando estaba en juego su boleto a la Liga Premier.

En su lugar, la English Football League le otorgó al Middlesbrough un puesto en la final en el estadio de Wembley, considerada el partido único más lucrativo del mundo, porque el equipo ganador tiene al alcance una ganancia extraordinaria de al menos 270 millones de dólares en ingresos futuros en la Liga Premier.

En un extenso comunicado del club, el director ejecutivo de Southampton, Phil Parsons, reconoció que “lo que ocurrió estuvo mal” y que el club merecía ser sancionado.

“Lo que no podemos aceptar”, afirmó Parsons, “es una sanción que no guarda proporción con la infracción”.

“La comisión tenía derecho a imponer una sanción”, añadió. “Pero no tenía, sostendremos, derecho a imponer una que sea manifiestamente desproporcionada respecto de todas las sanciones anteriores en la historia del fútbol inglés”.

Parsons señaló que Leeds recibió una multa de 200.000 libras (entonces 259.000 dólares) en 2019 por espiar una sesión de entrenamiento de Derby antes de un partido del Championship de esa temporada. Después de eso, la EFL introdujo reglas con el objetivo de evitar que se repitiera, exigiendo a los clubes actuar con la “máxima buena fe y prohibiendo la observación de una sesión de entrenamiento de otro club dentro de las 72 horas previas a un partido programado”.

“Mientras que a Leeds United se le multó con 200.000 libras por una infracción similar, a Southampton se le ha negado la oportunidad de competir en un partido que vale más de 200 millones de libras y que significa tanto para nuestro personal, jugadores y aficionados”, expresó Parsons.

“Creemos que la consecuencia financiera del fallo de ayer lo convierte, por un margen muy considerable, en la mayor penalización jamás impuesta a un club de fútbol inglés”.

La EFL indicó que Southampton posteriormente admitió más infracciones esta temporada relacionadas con partidos contra Oxford e Ipswich. Al club también se le descontaron cuatro puntos para la próxima temporada.

Un panel de arbitraje escuchará la apelación de Southampton más tarde el miércoles. Es probable que haya un resultado al final del día o el jueves.

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FUENTE: AP