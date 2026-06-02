Sotheby's subastará la camiseta de Pelé en el marco del Mundial

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Una estatua del futbolista brasileño Pelé permanece de pie tras su develación afuera del Estadio Jalisco en Guadalajara, México, el jueves 21 de mayo de 2026. (Foto AP/Refugio Ruiz) AP

Sotheby's informó el martes que la camiseta número 10 que Pelé usó durante la final del Mundial de 1958 se ofrecerá en una subasta en línea entre el 29 de junio y el 16 de julio.

“Esta es la prenda que vistió uno de los mejores futbolistas de la historia la noche en que comenzó su reinado”, manifestó en un comunicado Brahm Wachter, jefe de coleccionables modernos de Sotheby’s.

La camiseta es la que Pelé llevó en su primera final de la Copa del Mundo. Edson Arantes do Nascimento —también conocido como Pelé— tenía 17 años cuando anotó dos veces en la victoria de Brasil por 5-2 ante la anfitriona Suecia en el estadio Rasunda, en Estocolmo. Sigue siendo el jugador más joven en marcar en una final del Mundial.

Pelé, quien murió a los 82 años en diciembre de 2022 por un cáncer de colon, regaló la camiseta hecha a mano después de la final a Dida, su compañero de habitación y de equipo. Permaneció con la familia de Dida durante décadas antes de ser resguardada en un museo brasileño y, finalmente, adquirida por su actual propietario —que permanece en el anonimato— en 2004.

El primer gol de la leyenda brasileña en esa final fue uno de los mejores en la historia de la Copa del Mundo, según aficionados y jugadores por igual. Controló el balón con el pecho, lo elevó por encima de un defensor sueco y anotó. El segundo llegó cerca del final del partido con un cabezazo.

Pelé luego ganó su tercera Copa del Mundo en 1970 en México, uno de los tres anfitriones del torneo junto con Estados Unidos y Canadá. El mismo Estadio Azteca que lo vio campeón entonces albergará el partido inaugural del Mundial de este año, con México enfrentándose a Sudáfrica.

El periodo de subasta también incluye una exposición pública que comienza el 1 de julio en el edificio Breuer de Sotheby’s en Nueva York. ___ Cobertura de AP sobre la Copa del Mundo: https://apnews.com/hub/mundial-de-futbol-fifa FUENTE: AP