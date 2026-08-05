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Sospechoso del asesinato en Grecia de cooperante escocesa hallada en maleta comparece ante corte

ATENAS (AP) — La policía escoltó a un hombre acusado de matar a la trabajadora humanitaria escocesa Elisabeth Jane Ross y ocultar su cuerpo en una maleta hasta el tribunal el miércoles, después de que fuera acusado de asesinato y robo.

El cuerpo de Ross, de 38 años, fue hallado dentro de la maleta en un edificio abandonado el 18 de julio, unos días después de que ella llegara a Atenas para visitar a unos amigos.

El sospechoso fue identificado a partir de imágenes de cámaras callejeras grabadas cerca del lugar, en las que se ve a un hombre empujando una maleta grande y de color oscuro. Se le concedieron 24 horas para preparar su defensa y se espera que regrese a la corte el jueves, indicaron funcionarios judiciales.

El sospechoso —un migrante cuyo nombre no ha sido divulgado de acuerdo con la ley griega— fue detenido el domingo. La Agencia Nacional contra el Crimen del Reino Unido y la Policía de Escocia colaboraron en la investigación, junto con fuerzas del orden de Estados Unidos.

La radiotelevisión pública griega ERT informó que el sospechoso nació en Afganistán y que estaba desarrollando una carrera en el boxeo en Atenas, detalles que las autoridades no han confirmado públicamente.

___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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