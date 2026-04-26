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Sospechoso de ataque a cena de corresponsales de Casa Blanca es tutor y programador en California

WASHINGTON (AP) — Publicaciones en redes sociales que parecen corresponder al hombre de California arrestado el sábado por el tiroteo en la cena de corresponsales de la Casa Blanca muestran que es un tutor con un alto nivel educativo y un desarrollador aficionado de videojuegos.

Un policía pone cinta policial cerca de una vivienda relacionada con Cole Tomas Allen, sospechoso de disparar en la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca el sábado 25 de abril de 2026 en Torrance, California. (AP Foto/Ethan Swope)
Un policía pone cinta policial cerca de una vivienda relacionada con Cole Tomas Allen, sospechoso de disparar en la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca el sábado 25 de abril de 2026 en Torrance, California. (AP Foto/Ethan Swope) AP

Una foto de perfil de mayo de 2025 de Cole Tomas Allen, de Torrance, California, parece coincidir con la apariencia del hombre en una foto del presunto atacante mientras era detenido, que el presidente Donald Trump publicó el sábado por la noche. La imagen, publicada en el sitio de redes profesionales LinkedIn, lo muestra con toga y birrete tras graduarse con una maestría en ciencias de la computación en la Universidad Estatal de California-Dominguez Hills.

Allen, de 31 años, obtuvo una licenciatura en 2017 en ingeniería mecánica en el Instituto de Tecnología de California, en Pasadena. Allí consignó su participación en una fraternidad estudiantil cristiana y en un grupo del campus que se enfrentaba con pistolas Nerf.

Una cadena local de ABC en Los Ángeles incluyó una entrevista con Allen durante su último año de universidad como parte de un reportaje sobre nuevas tecnologías para ayudar a las personas a medida que envejecen. Había desarrollado un prototipo de un nuevo tipo de freno de emergencia para sillas de ruedas.

Allen aportó 25 dólares a un comité de acción política del Partido Demócrata en apoyo a Kamala Harris para presidenta en 2024, según registros federales de financiamiento de campañas.

El currículum en línea de Allen indica que trabajó durante los últimos seis años en C2 Education, una empresa que ofrece asesoría de admisiones y servicios de preparación para exámenes a estudiantes que aspiran a ingresar a la universidad. Una publicación de 2024 en la página de Facebook de la empresa mencionó a Allen como el maestro del mes. La compañía no respondió de inmediato a un correo electrónico en el que se solicitaban comentarios el sábado por la noche.

Allen también publicó que había desarrollado un videojuego para la plataforma Steam basado en la química molecular. Una publicación a nombre de Allen señaló que estaba trabajando para desarrollar un nuevo juego de combate con perspectiva cenital, ambientado en el espacio exterior.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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