Sosa conecta doble de 2 carreras para desempatar y frenar a Angelinos con 4-2 ante Azulejos

Hoffman ponchó a Zach Neto para abrir la novena, pero Mike Trout pegó un sencillo y Jo Adell y el cubano Jorge Soler recibieron pelotazos para llenar las bases. Un sencillo impulsor del cubano Yoán Moncada como bateador emergente puso el marcador 4-2.
Ernie Clement conectó un doble ante Drew Pomeranz (0-2) con un out en la octava. A Vladimir Guerrero Jr. le dieron base por bolas intencional, y Sosa pegó su doble contra la pared del jardín derecho-central para poner el juego 3-1. Eloy Jiménez siguió con un sencillo impulsor, y Tyler Rogers, de Toronto, retiró a los tres en orden en la parte baja.
El abridor de los Azulejos, Patrick Corbin, permitió una carrera y dos hits en cinco entradas. El relevista Spencer Miles lanzó 1 1/3 entradas sin permitir carreras, y el zurdo Mason Fluharty (1-0) consiguió dos outs en la séptima.
El abridor de los Angels, Jack Kochanowicz, estuvo sólido, al permitir una carrera y cinco hits en 5 2/3 entradas, pero Los Angeles perdió su cuarto juego consecutivo.
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