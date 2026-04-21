americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Sosa conecta doble de 2 carreras para desempatar y frenar a Angelinos con 4-2 ante Azulejos

ANAHEIM, California, EE.UU. (AP) — El venezolano Lenyn Sosa conectó un doble de dos carreras como bateador emergente durante una octava entrada de tres anotaciones, el relevista Louis Varland rescató al cerrador en apuros Jeff Hoffman al provocar un rodado para doble matanza que terminó el juego, y los Azulejos de Toronto resistieron para vencer la noche del martes por 4-2 a los Angelinos de Los Ángeles.

El bateador designado de los Azulejos de Toronto, Eloy Jiménez (74), reacciona tras conectar un sencillo que impulsó la carrera de Davis Schneider (36) durante la octava entrada de un partido de béisbol el martes 21 de abril de 2026, en Anaheim, California. (AP Foto/Caroline Brehman)
El bateador designado de los Azulejos de Toronto, Eloy Jiménez (74), reacciona tras conectar un sencillo que impulsó la carrera de Davis Schneider (36) durante la octava entrada de un partido de béisbol el martes 21 de abril de 2026, en Anaheim, California. (AP Foto/Caroline Brehman) AP

Hoffman ponchó a Zach Neto para abrir la novena, pero Mike Trout pegó un sencillo y Jo Adell y el cubano Jorge Soler recibieron pelotazos para llenar las bases. Un sencillo impulsor del cubano Yoán Moncada como bateador emergente puso el marcador 4-2.

Ernie Clement conectó un doble ante Drew Pomeranz (0-2) con un out en la octava. A Vladimir Guerrero Jr. le dieron base por bolas intencional, y Sosa pegó su doble contra la pared del jardín derecho-central para poner el juego 3-1. Eloy Jiménez siguió con un sencillo impulsor, y Tyler Rogers, de Toronto, retiró a los tres en orden en la parte baja.

El abridor de los Azulejos, Patrick Corbin, permitió una carrera y dos hits en cinco entradas. El relevista Spencer Miles lanzó 1 1/3 entradas sin permitir carreras, y el zurdo Mason Fluharty (1-0) consiguió dos outs en la séptima.

El abridor de los Angels, Jack Kochanowicz, estuvo sólido, al permitir una carrera y cinco hits en 5 2/3 entradas, pero Los Angeles perdió su cuarto juego consecutivo.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Takefusa Kubo e Inaki Ruperez de la Real Sociedad celebran tras ganar la final de la Copa del Rey al superar en penales al Atlético de Madrid el sábado 18 de abril del 2026. (AP Foto/Jose Breton)

La Real Sociedad conquista la Copa del Rey al vencer en penales al Atlético de Madrid

Destacados del día

COMANDO SUR ACTIVA NUEVA FUERZA MILITAR CON DRONES E INTELIGENCIA ARTIFICIAL

COMANDO SUR ACTIVA NUEVA FUERZA MILITAR CON DRONES E INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Dron militar de EE.UU. cerca de Cuba y despegue de aviones desde Key West elevan la tensión
ULTIMA HORA

Dron militar de EE.UU. cerca de Cuba y despegue de aviones desde Key West elevan la tensión

Nuevos detalles revelan lo que realmente pidió el equipo de Marco Rubio en la reunión secreta con El Cangrejo

Nuevos detalles revelan lo que realmente pidió el equipo de Marco Rubio en la reunión secreta con El Cangrejo

Escándalo en MIAMI: $96 millones desperdiciados en autobuses eléctricos abandonados en Miami-Dade y Broward

Escándalo en MIAMI: $96 millones desperdiciados en autobuses eléctricos abandonados en Miami-Dade y Broward

EEUU confirma reunión directa con El Cangrejo en La Habana: figura clave del poder cubano entra en escena

EEUU confirma reunión directa con "El Cangrejo" en La Habana: figura clave del poder cubano entra en escena

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter