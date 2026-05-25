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Sonny Rollins, saxofonista y genio incansable del jazz, muere a los 95 años

NUEVA YORK (AP) — Sonny Rollins, el saxofonista tenor y genio incansable cuyo tono audaz e inconfundible y su experimentación constante lo mantuvieron en la vanguardia del jazz durante más de 50 años, murió el lunes a los 95 años.

ARCHIVO - El jazzista Sonny Rollins toca durante un concierto el 4 de octubre de 2010, en Tokio. (AP Foto/Junji Kurokawa, archivo)
ARCHIVO - El jazzista Sonny Rollins toca durante un concierto el 4 de octubre de 2010, en Tokio. (AP Foto/Junji Kurokawa, archivo) AP

La portavoz Terri Hinte informó a The Associated Press que Rollins falleció en su casa de Woodstock, Nueva York. No citó una causa específica de muerte, pero señaló que en los últimos dos años había permanecido en gran medida recluido en casa debido a diversos problemas físicos.

Desde sus primeros días como fenómeno adolescente hasta su trabajo solista más mesurado y su experimentación con el free jazz, Rollins fue venerado por su habilidad para la improvisación. Fue uno de los últimos grandes de la era del bebop que aún vivían, y —junto con John Coltrane y Charlie Parker— uno de los saxofonistas más influyentes de su tiempo.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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