Solicitudes de voluntariado para los Juegos Olímpicos LA 2028 abren el 14 de julio

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Nicole Hoevertsz, a la derecha, presidenta de la Comisión de Coordinación del COI para LA28, habla mientras Reynold Hoover, a la izquierda, director ejecutivo de LA28, y Casey Wasserman, presidenta de LA28, escuchan durante una conferencia de prensa tras una visita de tres días el jueves 4 de junio de 2026 en Los Ángeles. (Foto AP/Mark J. Terrill) AP

La fecha llega exactamente a dos años de la ceremonia de inauguración olímpica de 2028. Se necesitan unas 60.000 personas para ambos eventos. El periodo de voluntariado olímpico va de marzo a agosto de 2028, mientras que los voluntarios paralímpicos se requieren de agosto a septiembre de 2028.

Los organizadores de LA28 manifestaron que cada voluntario durante los juegos deberá comprometerse a un mínimo de 10 turnos dentro de un mismo periodo.

Las funciones de voluntariado incluirán una amplia gama de responsabilidades, desde recibir y orientar a espectadores y atletas hasta tareas más especializadas, como brindar asistencia médica o apoyo de traducción de idiomas.

La mayoría de los puestos de voluntariado estarán en el área de Los Ángeles, pero también se necesitarán voluntarios para pruebas olímpicas en estas ciudades: San Diego; Oklahoma City; Nueva York; San Luis; Columbus, Ohio; Nashville, Tennessee; y San José, California.

Se pedirá a los solicitantes que indiquen su ubicación preferida y cualquier habilidad especial para su consideración que pueda calificarlos para una función especializada.

El director ejecutivo de LA28, Reynold Hoover, afirmó: “Los voluntarios son la columna vertebral de los juegos. Son un rostro amable que ayuda a dar la bienvenida al mundo, crear experiencias memorables y dar vida al espíritu olímpico y paralímpico. Su pasión y energía ayudarán a definir LA28 para los atletas, los aficionados y las comunidades de toda la región”.

Además de ser voluntarios durante los juegos, los solicitantes también pueden servir en la comunidad desde ahora. Hasta el momento, se han realizado más de 25 eventos en el área de Los Ángeles, incluidos operativos de limpieza de playas, calles y senderos, y el empaquetado de alimentos frescos para quienes los necesitan. ___ Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP