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Soldados israelíes van a prisión por profanar estatua de la Virgen María en Líbano

JERUSALÉN (AP) — Dos soldados israelíes pasarán semanas en una prisión militar por profanar un objeto cristiano, después de que uno metiera un cigarrillo en la boca de una estatua de la Virgen María en el sur de Líbano y el otro lo fotografiara.

La foto del soldado, con un cigarrillo colgándole de su propia boca, se viralizó y desató una indignación generalizada. Fue el acto más reciente de las fuerzas israelíes denunciado como anticristiano en el sur de Líbano, donde Israel lanzó una invasión terrestre a principios de este año para atacar al grupo político-paramilitar Hezbollah, respaldado por Irán.

El ejército de Israel informó que el soldado que posó recibirá 21 días en una prisión militar y el que tomó la fotografía recibirá 14.

El ejército “considera el incidente con gran severidad y respeta la libertad de religión y de culto, así como los lugares sagrados y los símbolos religiosos de todas las religiones y comunidades”, escribió en X la portavoz del organismo, la teniente coronel Ariella Mazor.

La foto circuló días después de que las imágenes de un soldado israelí blandiendo un hacha contra una estatua caída de Jesús en la cruz en la aldea de Debel, en el sur de Líbano, fueran condenadas enérgicamente por líderes extranjeros, líderes cristianos y políticos israelíes. El ejército condenó a los soldados que participaron en el acto a cumplir tiempo en una prisión militar.

Las fuerzas israelíes tomaron el control del sur de Líbano como parte de la más reciente guerra entre Israel y Hezbollah, que comenzó el 2 de marzo, cuando el grupo armado libanés respaldado por Irán disparó misiles sobre la frontera dos días después de que Estados Unidos e Israel iniciaran su guerra con Irán. Las fuerzas israelíes han permanecido allí pese a una tregua de varias semanas.

El ejército de Israel también informó el lunes que un soldado que trabajaba como conductor murió en combate cerca de la frontera, lo que elevó a 18 el número de fallecidos en la zona desde el inicio de la guerra con Irán.

El ejército de Israel afirma que solo ataca edificios que eran utilizados como puestos de avanzada por el grupo armado. La magnitud de la destrucción ha preocupado a funcionarios y residentes libaneses, que temen que un gran número de personas desplazadas por la más reciente guerra no tenga adónde regresar si se mantiene la frágil tregua.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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