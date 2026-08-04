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Soldado ruso dispara contra camaradas y civiles en Crimea, matando a cuatro

Un soldado ruso en la Crimea ocupada abrió fuego contra compañeros suyos y civiles, matando a cuatro personas e hiriendo a otras cuatro, informó el martes un gobernador regional instalado por Moscú.

El tiroteo ocurrió en la aldea de Jmelnitske en la región de Sebastopol, indicó el gobernador Mijaíl Razvozháyev, sin precisar cuándo ocurrió exactamente.

El militar abrió fuego inicialmente contra compañeros suyos, matando a uno e hiriendo a otro, señaló Razvozháyev, añadiendo que luego mató a tres civiles e hirió a otras tres personas.

El atacante, cuya identidad no fue revelada, fue detenido y las fuerzas del orden investigaban el incidente, agregó, aunque no dio detalles sobre un posible motivo.

Crimea fue anexada ilegalmente a Ucrania por Rusia en 2014. La península del mar Negro tiene una importancia estratégica para el Kremlin en su invasión de Ucrania, que ya va por su quinto año. Las tropas rusas concentradas en Crimea se apoderaron rápidamente de grandes partes del sur de Ucrania al inicio de la guerra y aseguraron la ruta terrestre hacia la península.

En los últimos meses, Ucrania ha atacado las líneas de suministro rusas hacia Crimea, lo que ha provocado una grave escasez de combustible en la península, que atrae a numerosos turistas durante los meses más cálidos.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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