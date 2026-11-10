americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Soldado de EEUU detenido en Reino Unido por sospecha de espionaje vinculado a Rusia

LONDRES (AP) — Un soldado de Estados Unidos fue arrestado el martes en Inglaterra bajo sospecha de espionaje relacionado con Rusia, informó la policía antiterrorista.

El hombre, de 41 años y cuya identidad no fue revelada, fue detenido cerca de Gloucester bajo sospecha de violar dos secciones de la Ley de Seguridad Nacional de 2023 por ayudar a un servicio de inteligencia extranjero y por obtener o divulgar información protegida.

La Policía Metropolitana indicó que sus fuerzas antiterroristas trabajaron estrechamente con el FBI y el ejército de Estados Unidos.

El director del FBI, Kash Patel, lo calificó como un “arresto importante” relacionado con acusaciones de espionaje que son de “máxima preocupación” para Estados Unidos y sus aliados.

“Este FBI no tolera a nadie que rompa su juramento a Estados Unidos y cuyas acciones pongan en peligro nuestra seguridad nacional y la de nuestros socios”, dijo Patel.

__________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Destacados del día

ARCHIVO - El secretario de Defensa de EEUU, Pete Hegseth, escucha al presidente Donald Trump mientras este habla en el Despacho Oval de la Casa Blanca, en Washington, el 24 de marzo de 2026. (Ap Foto/Alex Brandon/Archivo)

PETE HEGSETH ENFRENTA OCHO CARGOS DE IMPEACHMENT: de la guerra con Irán a la captura de Maduro

Arrestan a madre cubana en Hialeah acusada de golpear y morder a sus dos hijos dentro de un supermercado

Arrestan a madre cubana en Hialeah acusada de golpear y morder a sus dos hijos dentro de un supermercado

OFICIAL: Mario Díaz-Balart gana la reelección en Florida tras ajustada batalla contra la demócrata Nicole Locklin

OFICIAL: Mario Díaz-Balart gana la reelección en Florida tras ajustada batalla contra la demócrata Nicole Locklin

CUBA RECONOCE DESVENTAJA MILITAR ANTE EEUU: La Habana dice que prefiere negociar antes que combatir

CUBA RECONOCE DESVENTAJA MILITAR ANTE EEUU: La Habana dice que prefiere negociar antes que combatir

Juez rechaza demanda de Eliott Rodríguez contra Alina García y continúa el recuento de María Elvira Salazar

Juez rechaza demanda de Eliott Rodríguez contra Alina García y continúa el recuento de María Elvira Salazar

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter