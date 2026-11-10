Soldado de EEUU detenido en Reino Unido por sospecha de espionaje vinculado a Rusia

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El hombre, de 41 años y cuya identidad no fue revelada, fue detenido cerca de Gloucester bajo sospecha de violar dos secciones de la Ley de Seguridad Nacional de 2023 por ayudar a un servicio de inteligencia extranjero y por obtener o divulgar información protegida.

La Policía Metropolitana indicó que sus fuerzas antiterroristas trabajaron estrechamente con el FBI y el ejército de Estados Unidos.

El director del FBI, Kash Patel, lo calificó como un “arresto importante” relacionado con acusaciones de espionaje que son de “máxima preocupación” para Estados Unidos y sus aliados.

“Este FBI no tolera a nadie que rompa su juramento a Estados Unidos y cuyas acciones pongan en peligro nuestra seguridad nacional y la de nuestros socios”, dijo Patel.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP