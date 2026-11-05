Socialdemócrata Nithya Raman desbanca a la atribulada alcaldesa de Los Ángeles Karen Bass

La prometedora campaña de Raman —quien nació en India— marcó un cambio generacional en el Ayuntamiento, mientras los votantes seguían el ejemplo de la ciudad de Nueva York, donde el socialdemócrata Zohran Mamdani fue elegido como alcalde el año pasado. Raman, sin embargo, nunca atrajo el mismo nivel de atención nacional y durante su campaña destacó su disposición a distanciarse por momentos del partido progresista.

Su candidatura marcó un cambio radical en su postura después de que en un principio expresó su apoyo a Bass, quien fuera su aliada. Afirmó que la ciudad había llegado a un “punto de quiebre” y anunció su ingreso a la contienda pocas horas antes de la fecha límite de inscripción, poniendo en marcha un ascenso meteórico que la llevó hasta la alcaldía.

En un video con el horizonte de la ciudad a sus espaldas, Raman rindió homenaje a Bass y agradeció a sus voluntarios. Prometió “construir viviendas que la gente pueda pagar, parques para que nuestros niños jueguen, un sistema de transporte que pueda llevar a la gente adonde tiene que ir, una ciudad que sea segura para su gente trabajadora y sus familias, y un gobierno municipal que realmente sea capaz de cumplir sus promesas”.

Bass indicó en un comunicado que llamó a Raman para felicitarla por su victoria.

“Si bien no es el resultado que esperábamos, el pueblo de Los Ángeles ha hablado”, declaró Bass. “Me he comprometido a garantizar una transición fluida y sin contratiempos. Llevar a esta ciudad hacia adelante es lo que Los Ángeles necesita de todos nosotros”.

Bass se convierte en la primera alcaldesa de Los Ángeles en los últimos 20 años que pierde en su intento de reelección. Su primer mandato se vino abajo por el letal incendio de Palisades, el cual se originó mientras ella se encontraba fuera del país y tomó por sorpresa al departamento de bomberos. La devastación dejó a muchos votantes con la sensación de que Bass debía rendir cuentas, y ella nunca se recuperó.

Mientras se contabilizaban los votos, Raman pronunció un discurso la noche del martes que sirvió como coda de campaña, resumiendo la frustración de los votantes con una ciudad que parecía estar a la deriva, y planteando su visión para el futuro.

“Durante demasiado tiempo, nuestro fallido e injusto statu quo ha convencido a los angelinos de que no podemos estar mejor que esto”, afirmó. “Los Ángeles dejó de ser un lugar donde podíamos construir cosas, donde podíamos abrir cosas, donde podíamos filmar cosas, donde podíamos crear cosas”.

Aseguró que restauraría “ese Los Ángeles ambicioso, ese Los Ángeles alegre, ese Los Ángeles creativo, ese Los Ángeles emprendedor”.

El ascenso de Raman se produjo en un año plagado de divisiones al interior de los demócratas en todo el país, con candidatos de izquierda desafiando al establishment.

Raman promete destituir al jefe de la policía, a quien considera demasiado complaciente con las autoridades federales de inmigración. También quiere mejorar los servicios básicos que se han deteriorado durante años y han dejado a vecindarios enteros con calles sucias y llenas de baches, aceras levantadas y farolas rotas.

Raman calificó de ineficaces los esfuerzos de Bass por reducir la falta de vivienda. Promete un nuevo enfoque ante la crisis que ampliaría los equipos médicos para las personas que viven en campamentos y en las calles, en un intento por generar confianza y, con el tiempo, llevarlas a espacios bajo techo. Raman también quiere ofrecer más viviendas para sacar a indigentes de los hoteles alquilados por la ciudad.

Añadió que sus planes podrían reducir al menos a la mitad el número de personas que duermen en tiendas de campaña y asentamientos para 2028, cuando la ciudad será sede de los Juegos Olímpicos. Sin embargo, el problema ha resultado intratable desde hace años, a pesar de inversiones de miles de millones de dólares.

Raman prometió un cambio

Raman, de 45 años, fue el rostro del cambio en un año en que los votantes estaban intranquilos debido a los problemas que Bass no pudo resolver. Una encuesta de Berkeley IGS/LA Times realizada entre el 19 y el 25 de octubre reveló que cerca del 40% de los votantes probables indicó que reducir el número de campamentos de personas sin hogar debería ser una de las principales prioridades para el próximo alcalde, mientras que cerca de 3 de cada 10 hablaron de garantizar la seguridad pública o construir más viviendas asequibles.

Logró superar las críticas de Bass, quien decía que “no estaba lista para las grandes ligas” y que no tenía experiencia suficiente para gobernar a una ciudad de 3,8 millones de personas.

“Nuestra ciudad está en crisis”, dijo en uno de sus anuncios. En la pauta publicitaria se mostraba un estrado vacío en el lugar de un enorme almacén consumido por los incendios del año pasado, el epicentro de la falta de vivienda en Skid Row y centros comerciales y locales cerrados. “¿Dónde está nuestra alcaldesa?”, preguntaba Raman.

Bass argumentó que había logrado avances suficientes como para merecer un segundo periodo de cuatro años, y calificó de “extremas” las posturas de Raman sobre la policía y la falta de vivienda.

Altos demócratas respaldaron a Bass

Raman logró la victoria a pesar de un respaldo limitado de la cúpula demócrata. Bass contaba con el apoyo del gobernador Gavin Newsom, la exvicepresidenta Kamala Harris y la ex presidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi, así como casi todos los miembros del Concejo Municipal. Bass sirvió en la Legislatura estatal y en el Congreso antes de convertirse en alcaldesa en 2022, además de que fue considerada como posible compañera de fórmula del entonces candidato Joe Biden en 2020.

En una importante señal para la comunidad empresarial, el multimillonario promotor inmobiliario Rick Caruso dijo que votaría por Bass, pero se abstuvo de expresar su apoyo formal a la candidata frente a la que perdió en las elecciones de 2022.

Raman obtuvo apoyos destacados de grupos activistas y organizaciones políticas, entre ellos Our Revolution, fundada por el senador federal Bernie Sanders, y el Sierra Club. Pero logró poco respaldo de políticos locales de relevancia.

Logró una muy publicitada reunión en privado con el exgobernador Arnold Schwarzenegger, quien no participaba en la contienda, la cual dejó ver sus esfuerzos por expandir su círculo. Ampliar su red de aliados podría ser crucial mientras comienza su gestión en una ciudad que alberga una industria del entretenimiento que atraviesa dificultades, un puerto importante, universidades e instituciones de investigación de clase mundial y que funciona como un gran destino turístico.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP