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Slaven Bilić regresa a la selección de Croacia para suceder a Zlatko Dalić

ZAGREB, Croacia (AP) — Slaven Bilić vuelve como entrenador de Croacia después de que el técnico más exitoso del equipo, Zlatko Dalić, se marchó tras el Mundial.

ARCHIVO - Foto del 6 de diciembre del 2020, el entrenador del West Brom Slaven Bilic en entrevista tras el partido ante el Crystal Palace en la Liga Premier. (Mike Egerton/Pool Photo via AP, Archivo)
ARCHIVO - Foto del 6 de diciembre del 2020, el entrenador del West Brom Slaven Bilic en entrevista tras el partido ante el Crystal Palace en la Liga Premier. (Mike Egerton/Pool Photo via AP, Archivo) AP

Bilić regresa para tomar las riendas después de 14 años y en donde pasó seis años al mando, pero ahora tiene experiencia de dirigir en la Liga Premier con el West Ham y West Bromwich, así como en Turquía y Arabia Saudí.

“Estoy verdaderamente feliz de comenzar este desafío y me siento plenamente preparado para él — como un entrenador más maduro y con más experiencia que en 2006, pero con la misma motivación y el mismo deseo de ver a Croacia mantenerse poderosa, audaz y exitosa”, expresó Bilić en un comunicado.

Asume el mando de una selección croata que quedó fuera del Mundial en medio de una ventisca de recriminaciones. Su empate en el último suspiro fue anulado por fuera de juego por el más leve de los contactos detectados por un sensor en el balón, lo que aseguró la derrota 2-1 ante Portugal en la ronda de dieciseisavos de final.

Así llegaron a su fin la etapa de nueve años de Dalić, quien llevó a Croacia a su única final de un Mundial en 2018, que perdió ante Francia, y luego al tercer puesto en 2022. La federación nacional de fútbol lo elogió como el “mejor entrenador croata de todos los tiempos” en un gráfico en redes sociales cuando renunció la semana pasada.

Bilić fue un destacado defensor en el equipo que terminó tercero en el Mundial de 1998, un resultado histórico para la entonces recién independizada nación. Su último trabajo como entrenador fue con el club saudí Al Fateh, de julio de 2023 a agosto de 2024.

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