Skubal realiza 80 lanzamientos en su regreso tras cirugía de codo y carga con revés ante Guardianes

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Tarik Skubal, abridor de los Tigres de Detroit, lanza rumbo a primera base a destiempo en un intento de retirar a Stuart Fairchild, de los Guardianes de Cleveland, durante la cuarta entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas del sábado 13 de junio de 2026, en Cleveland. (AP Foto/Phil Long) AP

Skubal (3-3) realizó 80 lanzamientos en su primera apertura desde el 29 de abril. Al zurdo le extrajeron un cuerpo suelto del codo durante un procedimiento quirúrgico innovador el 6 de mayo, lo que le permitió volver antes de lo previsto.

Permitió el batazo de Schneemann en la tercera entrada y otros cuatro imparables antes de ser retirado tras cuatro entradas y dos tercios. Aunque no estuvo tan fino como de costumbre, la sola presencia de Skubal fue un gran impulso para los Tigres, que están diezmados por las lesiones durante toda la temporada.

Joey Cantillo (5-3) permitió una carrera en cinco innings y los Guardianes ganaron pese a perder por lesión a los jardineros Chase DeLauter y al dominicano Angel Martinez en las dos primeras entradas.

El bullpen de Cleveland se combinó para cuatro episodios sin permitir carreras, con Cade Smith consiguiendo los últimos cuatro outs para su 23er salvamento, el mayor total de las Grandes Ligas. Los Tigres dejaron corredores en segunda y tercera para terminar el juego.

DeLauter sufrió una contusión en la caja torácica derecha cuando chocó contra la pared del jardín en la primera entrada. Martinez conectó de foul el primer lanzamiento de Skubal y la pelota le pegó en el pie izquierdo. El equipo informó que las radiografías fueron negativas y que Martinez tiene una contusión.

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Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP