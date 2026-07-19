Skubal poncha a 9 en 7 innings y Torkelson pega 2 jonrones en triunfo de Tigres 7-0 ante Angelinos

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El lanzador abridor de los Tigres de Detroit, Tarik Skubal, lanza hacia el plato durante la segunda entrada de un partido de béisbol contra los Ángeles de Los Ángeles, el sábado 18 de julio de 2026, en Anaheim, California. (Foto AP/Mark J. Terrill) AP

Skubal, ganador de los últimos dos premios Cy Young de la Liga Americana, permitió cinco hits y ponchó a nueve sin otorgar bases por bolas. Provocó 19 swings fallidos por tercer inicio consecutivo. De sus 87 lanzamientos, 60 fueron strikes.

Los Tigres necesitaron apenas cinco bateadores para construir una ventaja de 4-0. Kevin McGonigle abrió el juego con un doble, Dillon Dingler recibió un pelotazo, Colt Keith conectó un sencillo impulsor y Torkelson disparó un jonrón de tres carreras al jardín izquierdo-central con un out.

Torkelson abrió la quinta con su 18º jonrón, un batazo de 420 pies al jardín central ante el zurdo Brent Suter para el 7-0. Eso le dio al primera base de los Tigres su primer juego con múltiples jonrones desde el 7 de septiembre de 2023, en el Yankee Stadium.

Grayson Rodriguez (3-3) duró apenas cuatro entradas, al permitir seis carreras y siete hits en una apertura titubeante que envió a los Angelinos, últimos en la tabla, a su cuarta derrota consecutiva y la 12ª en 14 juegos.

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FUENTE: AP