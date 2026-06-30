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Skubal lanza 6 sólidas entradas y Tigres pegan 5 jonrones y vencen 9-3 a Yankees

NUEVA YORK (AP) — Tarik Skubal lanzó seis entradas permitiendo un solo hit y Riley Greene conectó dos de los cuatro jonrones de Detroit ante Cam Schlittler, mientras los Tigres vencieron a los Yankees 9-3 la noche del martes y enviaron a Nueva York a su sexta derrota consecutiva, la peor racha de la temporada.

Tarik Skubal (29), de los Tigres de Detroit, lanza durante la tercera entrada de un partido de béisbol contra los Yankees de Nueva York, el martes 30 de junio de 2026, en Nueva York. (Foto AP/Heather Khalifa)
Tarik Skubal (29), de los Tigres de Detroit, lanza durante la tercera entrada de un partido de béisbol contra los Yankees de Nueva York, el martes 30 de junio de 2026, en Nueva York. (Foto AP/Heather Khalifa) AP

Los Tigres conectaron cinco jonrones en total contra los Yankees por primera vez desde el 30 de agosto de 2018.

Skubal (4-4), en su cuarta apertura desde que regresó de una cirugía en el codo, permitió únicamente el 23er jonrón de Ben Rice en la primera entrada y una carrera sucia en la sexta. El ganador del Premio Cy Young de la Liga Americana en las dos últimas temporadas ponchó a nueve y no dio bases por bolas, después de haber permitido cuatro carreras a los Yankees la semana pasada en Detroit.

Skubal tiró 61 de 87 lanzamientos en zona de strike y retiró a 12 bateadores seguidos después del jonrón de Rice en la primera.

James Outman, de Detroit, conectó un jonrón de tres carreras en la sexta ante Ryan Yarbrough después de que el segunda base panameño José Caballero cometiera un error de tiro en una jugada de out forzado.

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FUENTE: AP

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