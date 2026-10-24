Six Flags instalará cinturones de seguridad en montaña rusa de Georgia tras muerte de pasajero

La entrada al parque de diversiones Six Flags Over Georgia, el viernes 16 de octubre de 2026, en Mableton, Georgia. (AP Foto/Kate Brumback) AP

El anuncio se dio a conocer menos de dos semanas después de que Hassan Jihad Ibn Kariem, de 42 años y residente de Atlanta, murió luego de salir disparado de su asiento en la montaña rusa Goliath de Six Flags Over Georgia.

“Estamos reforzando las precauciones de seguridad en nuestros parques y tomando medidas adicionales, incluida la incorporación de cinturones de seguridad en Goliath y en otras montañas rusas con una controles similares”, subrayó John Reilly, presidente y director ejecutivo de Six Flags Entertainment Corporation.

Reilly no especificó qué otras montañas rusas de Six Flags recibirán cinturones de seguridad. Pero la empresa ha cerrado temporalmente otras ocho montañas rusas en cinco parques de Estados Unidos y Canadá. Todas esas atracciones provienen del mismo fabricante y comparten un sistema de sujeción similar.

Six Flags no ha dicho cuándo se tiene prevista la reapertura de estas atracciones. Reilly indicó en su comunicado que Six Flags ha recurrido a ingenieros e inspectores independientes para revisar los procedimientos de seguridad de todas las atracciones en sus parques temáticos.

Los investigadores no han dicho qué fue lo que falló en la montaña rusa de Georgia. Testigos señalaron que vieron a Kariem mientras se levantaba de su asiento y caía de cabeza en el vagón antes de salir despedido. Algunas personas que se subieron a Goliath ese día dijeron que tenían inquietudes sobre las medidas de sujeción de la atracción.

Las nueve montañas rusas de Six Flags que se encuentran fuera de operaciones fueron fabricadas por la empresa suiza Bolliger & Mabillard. También cuentan con sujeciones similares tipo “concha” que se colocan en la parte superior de una barra vertical entre las rodillas de cada pasajero. La barra mantiene en su lugar una sujeción acolchada sobre el regazo y la parte superior de las piernas del pasajero.

La patente de Estados Unidos concedida a Bolliger & Mabillard para el sistema de sujeción en 2001 dice que el modelo está diseñado para que cada pasajero sienta “que está sentado en una alfombra voladora o que está al mandos de una especie de patinete volador, al tiempo que garantiza una seguridad óptima”.

Tras la muerte en Georgia, otros parques temáticos como SeaWorld Orlando en Florida y La Ronde en Montreal, Canadá, también cerraron temporalmente una montaña rusa cada uno que utiliza sujeciones tipo “concha”.

SeaWorld reabrió el martes su montaña rusa Mako luego de una semana fuera de servicio. Ninguno de los dos parques respondió de momento a correos electrónicos de The Associated Press en busca de información adicional.

Además de Goliath en Georgia, ocho montañas rusas siguen cerradas en parques de Six Flags en Gurnee, Illinois; Jackson Township, Nueva Jersey; Charlotte, Carolina del Norte; Mason, Ohio; y Vaughan, Ontario.

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Bynum informó desde Savannah, Georgia.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP