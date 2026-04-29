Sistema anónimo de denuncias creado tras tiroteo de Sandy Hook recibió casi 400.000 reportes

Estudiantes discuten formas de evitar los tiroteos escolares durante una presentación del programa "Say Something" de Sandy Hook Promise, en la escuela secundaria Hanover, en Hanover, Massachusetts, el 25 de marzo de 2026. (AP Foto/Robert F. Bukaty) AP

El programa, nacido del dolor de uno de los peores tiroteos masivos del país, enseña a los estudiantes a identificar señales de alerta entre sus compañeros y los insta a reportar cualquier indicio a un sistema anónimo de denuncias o a un adulto de confianza para frenar cualquier acto violencia.

Desde aquella primera clase en una iglesia de Columbus, el programa, “Say Something” (“Di algo”), se ha presentado a miles de estudiantes en todo el país. Se han enviado casi 395.000 avisos, que van desde amenazas de tiroteos escolares y suicidios hasta consumo de drogas y acoso escolar. El año pasado, una de estas pistas llevó al arresto de una estudiante de Indiana que amenazó con un tiroteo en su escuela.

“Ha tenido mucho éxito", dijo Hockley, cuyo hijo Dylan era uno de los 20 alumnos de primer grado y seis educadores que murieron en Sandy Hook en Newtown, Connecticut, el 14 de diciembre de 2012. “Tras haber vivido directamente que mis dos hijos estuvieran en un tiroteo escolar y que el menor muriera, siento una enorme obligación de honrar ese legado haciendo todo lo que pueda para prevenir futuros actos de violencia y tiroteos escolares”.

Formadores de Sandy Hook Promise, una organización sin fines de lucro fundada a inicios de 2013 por Hockley y otros familiares de las víctimas de Newtown, han viajado a los 50 estados para mostrar a los estudiantes cómo detectar señales de posible violencia o autolesión —que pueden incluir amenazas en redes sociales, una obsesión con las armas o cambios de conducta—, así como la importancia de alzar la voz antes de que ocurra algo.

Para los alumnos que han crecido en una época en la que las matanzas masivas suelen aparecer en las noticias y cuyas escuelas realizan con regularidad simulacros de cierres de emergencia, contar con una forma de actuar puede resultar reconfortante.

“Los tiroteos escolares definitivamente dan mucho miedo, y como estudiante de secundaria se te pasan por la cabeza”, comentó Addison Hunt, de 17 años y que cursa el penúltimo año en la escuela secundaria Hanover, en Hanover, Massachusetts. “Pero creo que poder tener estas vías para reportar cosas sin duda me hace sentir mucho más segura”.

Una tarde reciente, una instructora de “Say Something” guió a Hunt y a sus compañeros a través del programa en el auditorio del centro, a unos 30 kilómetros (20 millas) al sur de Boston.

Keely Rogers, exprofesora de música de secundaria de 28 años, explicó al grupo que las investigaciones han revelado que casi todos los atacantes en escuelas mostrados indicios antes, sobre todo en las redes sociales.

“Van a convertirse en los ojos y los oídos de su escuela a través de las redes sociales, ¿verdad?”, dijo. “Sus maestros y el personal no siguen a las mismas personas que ustedes. No pueden estar pendientes. No pueden garantizar la seguridad de todos”.

En una presentación de diapositivas, señaló una publicación de Instagram, tomada de un aviso real al sistema de reportes del grupo, que decía: “No vengan a la escuela mañana si quieren vivir”. Rogers apuntó que alguien reportó la publicación en menos de tres minutos y se tomaron medidas.

Ava Khouri, presidenta de la clase de último año en Hanover, señaló que, para ella, una de las claves del programa era no preocuparse por lo que otros pensarán si hablas.

“Creo que definitivamente los estudiantes son reacios a plantear estos temas a los adultos y a la dirección de la escuela, porque les preocupa que se burlen de ellos por ‘chismosos’ o por meter a alguien más en problemas”, dijo. “Así que creo que este programa deja claro que no eres un soplón si estás ayudando a alguien y estás ayudando a los demás”.

Tanto Hunt como Khouri dijeron que habían reportado conductas preocupantes a padres y educadores antes de conocer el programa.

Una denuncia conduce a un arresto

Consejeros especializados en crisis gestionan el sistema anónimo de reportes de “Say Something” las 24 horas del día, los 365 días del año, y remiten las situaciones graves a la policía y a las autoridades escolares. Los avisos más comunes son preocupaciones por acoso escolar, consumo de drogas, hostigamiento y autolesiones, según Sandy Hook Promise.

De vez en cuando, el sistema recibe un aviso alarmante que se transmite de inmediato a las fuerzas de seguridad.

Entre muchos ejemplos, el año pasado, en Indiana, alguien usó el sistema para reportar que una estudiante estaba planeando un tiroteo en la Escuela Secundaria Mooresville, cerca de Indianápolis, el 14 de febrero. Es la fecha del aniversario de la masacre de 2018 en la Escuela Secundaria Marjory Stoneman Douglas en Parkland, Florida. La alumna, Trinity Shockley, de 18 años, fue arrestada el 12 de febrero.

La persona que dio el aviso, una amiga de Shockley, dijo que Shockley estaba obsesionada con el tirador de Parkland y tenía acceso a un rifle AR-15, según un reporte policial. Las autoridades señalaron que las publicaciones de Shockley en redes sociales incluían una que decía: “Parkland parte dos. Por supuesto. He estado planeando esto durante un AÑO”.

Shockley se declaró culpable de conspiración para cometer asesinato y fue condenada en noviembre a 12 años de prisión, aunque su abogado insistió en que no habría llevado a cabo el plan, según reportó la prensa local.

Sandy Hook Promise cree que su programa y su sistema de reportes evitaron un tiroteo en Mooresville, así como en otras comunidades, y también ha impedido suicidios.

“Así que es agridulce, porque ojalá esto hubiera existido antes de Sandy Hook”, apuntó Hockley.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP