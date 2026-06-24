Sismo de magnitud 6,9 sacude región al norte de Japón, informa agencia meteorológica

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El sismo se produjo frente a la costa oriental de Iwate, pero no hay peligro de tsunami, indicó la Agencia Meteorológica de Japón. Añadió que el terremoto tuvo una profundidad de unos 50 kilómetros (30 millas).

El temblor se registró en una zona donde en los últimos meses se han reportado repetidamente fuertes terremotos.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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