Sismo de magnitud 6,7 sacude parte de Indonesia

No se reportaron daños importantes por el momento.
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YAKARTA, Indonesia (AP) — Un terremoto de magnitud 6,7 sacudió parte de Indonesia el martes.
No se reportaron daños importantes por el momento.
El sismo tuvo su epicentro a 46 kilómetros (29 millas) al este-sureste de Palu, la capital de la provincia de Célebes Central. El Servicio Geológico de Estados Unidos indicó que tuvo una profundidad de unos 10 kilómetros (6 millas).
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
FUENTE: AP
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