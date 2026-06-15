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Sismo de magnitud 6,7 sacude parte de Indonesia

YAKARTA, Indonesia (AP) — Un terremoto de magnitud 6,7 sacudió parte de Indonesia el martes.

No se reportaron daños importantes por el momento.

El sismo tuvo su epicentro a 46 kilómetros (29 millas) al este-sureste de Palu, la capital de la provincia de Célebes Central. El Servicio Geológico de Estados Unidos indicó que tuvo una profundidad de unos 10 kilómetros (6 millas).

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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