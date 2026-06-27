Sismo de magnitud 5,9 sacude Pakistán y Afganistán; no se reportan daños

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El epicentro del terremoto se ubicó en la región del Hindu Kush, en Afganistán, según el Departamento Meteorológico de Pakistán. El Servicio Geológico de Estados Unidos midió el sismo con una magnitud de 6,1.

Los temblores se sintieron en Islamabad, así como en la provincia oriental de Punjab y en la provincia noroccidental de Khyber Pakhtunkhwa, que limita con Afganistán. También se sintieron en la Cachemira administrada por Pakistán.

Los servicios de emergencia en Khyber Pakhtunkhwa indicaron que las administraciones distritales fueron puestas en alerta.

Anwar Shahzad, portavoz de la Autoridad Provincial de Gestión de Desastres, señaló que las evaluaciones iniciales no habían encontrado reportes de víctimas ni de daños.

Pakistán se encuentra sobre una zona sísmica activa y con frecuencia se ve afectado por terremotos. Un sismo de magnitud 7,6 en 2005 mató a decenas de miles de personas en Pakistán y Cachemira, la disputada región del Himalaya dividida entre Pakistán e India y reclamada por ambos países.

DEe momento no hay una declaración de autoridades afganas sobre el terremoto. Afganistán también ha sufrido sismos repetidos en los últimos años que han cobrado miles de vidas.

___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP