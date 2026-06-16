Sismo de 6,3 deja una persona muerta en el noroeste de China

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El temblor de magnitud 6,3 se registró alrededor de las 5 p.m. en la provincia de Qinghai, a una profundidad relativamente superficial de 10 kilómetros (6 millas), indicó la agencia oficial de noticias Xinhua.

El alcance total de las víctimas y los daños no estaba claro. Equipos de rescate con perros de búsqueda fueron enviados a la zona montañosa de la prefectura de Haixi, en la meseta tibetana. La altitud media alrededor del epicentro supera los 4.000 metros (13.000 pies), según un reporte de la prensa estatal.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP