Sismo de 5,6 sacude Amazonía central de Perú sin reportes de daños ni heridos

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El Servicio Geológico de Estados Unidos dijo que el sismo ocurrió a las 19:58 hora local (2458 GMT). El epicentro fue ubicado en la Amazonía, a 13 kilómetros al Este-Noreste de la localidad de San Fernando en la región Ucayali. La profundidad fue de 154.4 kilómetros.

El centro de operaciones de emergencia nacional indicó que el sismo fue percibido “entre leve y moderado” por la población, pero no reportó daños de ningún tipo al momento.

Los sismos son frecuentes en Perú, ya que el país se encuentra en el Anillo de Fuego del Pacífico.

FUENTE: AP