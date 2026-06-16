Sismo de 5,5 sacude el este de Japón, incluido Tokio; no hay riesgo de tsunami

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El temblor se produjo a las 7:46 p.m. (1046 GMT) en la prefectura sureña de Ibaraki, al noreste de Tokio, a una profundidad de unos 50 kilómetros (30 millas), indicó la Agencia Meteorológica de Japón.

Hasta el momento no se han reportado daños ni heridos por el temblor, señaló la Agencia de Gestión de Incendios y Desastres.

Los trenes bala Shinkansen que prestan servicio a las regiones del noreste fueron suspendidos temporalmente para realizar revisiones de seguridad, de acuerdo con la Compañía de Ferrocarriles del Este de Japón. Partes de las líneas Shinkansen Joetsu y Hokuriku han perdido energía debido al terremoto, de acuerdo con la prensa local.

Japón se encuentra en el Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las zonas del mundo más propensas a los terremotos.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP