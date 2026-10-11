Sirianni asume la culpa por decisiones finales en derrota 19-17 de Eagles ante Jaguars en Londres

Así les está yendo a los Eagles en estos días.

Los Jaguars lograron una improbable victoria 19-17 con un gol de campo de 57 yardas de Cam Little cuando se agotó el tiempo en el Tottenham Hotspur Stadium el domingo.

Los Eagles han perdido tres seguidos y tienen marca de 2-3 por primera vez desde 2021.

Jalen Hurts había liderado una serie ofensiva en los minutos finales para preparar el gol de campo de 48 yardas de Jake Elliott, que le dio a los Eagles una ventaja de 17-16.

Lo único que tenían que hacer era consumir los últimos 8 segundos. Pero la patada de salida posterior se mantuvo dentro del campo y Ameer Abdullah la devolvió 53 yardas, dejando 1 segundo en el reloj.

Tiempo suficiente para que Little enviara el ovoide entre los postes.

El entrenador de los Eagles, Nick Sirianni, no lo endulzó.

“No tomé la decisión correcta, y eso nos costó el partido”, afirmó. “No hay otra manera de decirlo. Realmente no hay nada más que agregar sobre eso. Simplemente no hice bien mi trabajo en esa situación”.

A Sirianni le hicieron varias preguntas sobre la patada de salida decisiva.

“Realmente no hay nada más que decir. No tomé la decisión — la decisión correcta en esa situación”, expresó. “La devolvieron hasta donde la devolvieron y luego hicieron la patada. Ya saben, mérito para ellos por eso. De nuevo, fue un mal trabajo de mi parte”.

En cierto modo, el partido del domingo parecía una tarea difícil para los Eagles. Llegaron a Londres el sábado y estaban mermados.

Jugaron sin el corredor principal lesionado Saquon Barkley y sin su suplente, Tank Bigsby, quien fue colocado en la lista de reservas lesionados esta última semana. También les faltó el receptor abierto DeVonta Smith y tuvieron una línea ofensiva improvisada tras el retiro de Lane Johnson y el traspaso de Cam Jurgens.

Los Eagles corrieron para apenas 22 yardas, pero Hurts los mantuvo en la pelea al repartir el balón entre varios receptores y convertir 6 de 15 intentos en tercera oportunidad — una semana después de irse 0 de 12.

Hurts completó 21 de 40 pases para 220 yardas y un touchdown. Su pase de anotación de 62 yardas a Darius Cooper le dio a Filadelfia una ventaja de 14-7 en el segundo cuarto.

Pero también falló a receptores que estaban desmarcados.

“No rendimos lo suficiente. Yo no rendí lo suficiente, y eso obviamente empieza conmigo”, manifestó Hurts. “Estaré pensando en todas las cosas diferentes que, al final, podría haber hecho. Siempre las uso como lecciones de aprendizaje, así que creo que eso es lo bueno. Tenemos que aprender de esto”.

Antes del gol de campo de Elliott que les dio la ventaja, Hurts lanzó incompleto en primera oportunidad desde la yarda 34 de Jacksonville, lo que detuvo el reloj.

Le preguntaron a Hurts sobre la jugada y respondió: “no me corresponde”.

“Estoy preparado como quarterback para no preocuparme por esas cosas. Estoy respetando la jugada cantada, respetando las cosas que llegan durante el partido”, explicó.

“Cuando estoy despierto por la noche, sí, pienso... ¿debí haber dicho algo o debí haber dado un paso atrás y decir, espera?”, continuó. “Pero al final, hay un compromiso con eso y con salir ahí a ejecutar. Así que esta fue una en la que no nos favoreció”.

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FUENTE: AP