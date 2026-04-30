Siria confirma que periodista alemana desaparecida está ahora detenida

Eva Maria Michelmann, de 36 años, fue vista por última vez el 18 de enero, cuando ella y un colega kurdo-turco supuestamente fueron detenidos por fuerzas del gobierno sirio durante la toma de Raqqa en el marco de operaciones militares contra las Fuerzas Democráticas Sirias, lideradas por kurdos, informó a principios de esta semana el Comité para la Protección de los Periodistas, o CPJ.

El Ministerio de Información de Siria señaló en un comunicado que Michelmann y un hombre turco —identificado por el CPJ como el periodista kurdo-turco Ahmed Polad— fueron hallados durante una redada en Raqqa realizada por fuerzas del Ministerio del Interior, en un edificio que había sido utilizado por las FDS como “cuartel general de seguridad”.

Indicó que los dos extranjeros "se negaron a revelar sus verdaderas identidades y no poseían documentación oficial que verificara quiénes eran”. Durante el interrogatorio inicial, añadió, “afirmaron estar realizando trabajo humanitario y no mencionaron ningún papel periodístico” y dijeron que trabajaban para las Naciones Unidas, lo que posteriormente resultó ser falso.

El Ministerio de Información sostuvo que luego intentaron escapar y fueron detenidos de nuevo ante “sospechas de que podrían ser combatientes extranjeros presentes en Siria de manera ilegal”.

El comunicado indicó que ambos quedaron “formalmente detenidos y se han iniciado procedimientos legales en preparación para su remisión a las autoridades judiciales competentes”. No especificó los cargos en su contra.

El CPJ informó que los dos periodistas trabajaban para la agencia de noticias Etkin News Agency, con sede en Estambul, y para Özgür TV, que opera en varias ciudades de Europa.

Frank Jasenski, un abogado que representa a Michelmann y a su familia en Alemania, manifestó a principios de esta semana: “Suponemos que está muy mal de salud y exigimos su liberación inmediata”.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Alemania declaró la semana pasada que había estado en contacto con la periodista detenida, pero no dio más detalles, al citar normas de privacidad.

Las fuerzas del gobierno sirio tomaron Raqqa, que anteriormente estaba controlada por las FDS, durante una ofensiva en enero. Posteriormente, las FDS y Damasco acordaron una tregua y anunciaron un acuerdo según el cual las FDS se integrarían en el ejército nacional.

El alto al fuego se ha mantenido y el acuerdo de integración ha ido avanzando gradualmente. Los nuevos líderes de Siria han tenido dificultades, desde que derrocaron al expresidente Bashar Assad en diciembre de 2024, para imponer plenamente su autoridad en el país, desgarrado por casi 14 años de guerra civil.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP