Sindicatos franceses se unen para huelgas nacionales y elevan la presión sobre gobierno de Macron

Estudiantes enfrentan a agentes de policía durante una protesta contra la falta de financiamiento de las escuelas públicas, en París, el 3 de noviembre de 2026. (AP Foto/Thibault Camus) AP

Tras más de un mes de protestas regulares y multitudinarias en toda Francia, se esperan de nuevo grandes concentraciones en París, Lyon y Marsella, con la probable participación de cientos de miles de personas.

Se prevé caos en el transporte y algunas escuelas podrían cerrar sus puertas, ya que los docentes se sumarán a la protesta.

El ministro del Interior, Laurent Nuñez, dijo que se desplegarán 70.000 policías, respaldados por vehículos blindados, drones y helicópteros. La policía ha sido criticada por herir a manifestantes con tácticas de fuerza bruta.

En un comunicado conjunto, los principales sindicatos de Francia advirtieron que el país está al borde de una recesión y que los planes de despidos se multiplican: “El combustible, los alimentos, el alquiler, el gas, la electricidad… todo sube excepto los salarios y las pensiones”, manifestaron.

Francia está sumida en la deuda y tiene uno de los peores desempeños económicos de Europa, junto con Italia y Bélgica.

Los sindicatos pusieron sobre aviso al gobierno del presidente Emmanuel Macron y a los empresarios.

“La ira es inmensa”, señalaron. “La situación en este país es frágil. Los apremiantes desafíos sociales y ambientales deben abordarse sin demora”.

Antes de la huelga, el gobierno había estado negociando con los sindicatos —un escenario habitual en la política francesa— con la esperanza de limitar los disturbios, que han derivado en el peor malestar civil en Francia en años.

El movimiento surgió a partir de una protesta por la falta de personal en una escuela secundaria al sureste de París en septiembre y se extendió a nivel nacional, atrayendo a estudiantes que exigen más financiamiento para la educación y a trabajadores que buscan ayuda ante el aumento vertiginoso del combustible y otros costos.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP