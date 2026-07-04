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Sindicato FIFPro denuncia abusos racistas contra jugadores en el Mundial

NUEVA YORK (AP) — El sindicato global de jugadores FIFPRO afirmó que se debe hacer más para proteger a los futbolistas de los abusos racistas en el Mundial que se disputa en Norteamérica.

El logo de la FIFA es desplegado previo al partido entre Inglaterra y Ghana en la fase de grupos del Mundial, el martes 23 de junio de 2026, en Foxborough, Massachusetts. (AP Foto/Steven Senne)
El logo de la FIFA es desplegado previo al partido entre Inglaterra y Ghana en la fase de grupos del Mundial, el martes 23 de junio de 2026, en Foxborough, Massachusetts. (AP Foto/Steven Senne) AP

FIFPRO, con sede en los Países Bajos, señaló en un comunicado que los jugadores están sufriendo “un patrón creciente de abusos” en redes sociales y en persona.

“En las últimas semanas, los jugadores han enfrentado abusos en línea y en persona, gran parte de ellos racistas y discriminatorios", manifestó el sindicato. "Ha habido intimidación y hostilidad más allá del terreno de juego. Estos incidentes no son aislados; apuntan a un patrón sistémico que no puede seguir siendo una parte aceptada del fútbol ni de la sociedad”.

El sindicato no ofreció ejemplos específicos de incidentes abusivos.

Pidió a las autoridades del fútbol, a funcionarios públicos y a instituciones privadas “que incrementen sus esfuerzos, ya que la supervisión y la denuncia por sí solas no pueden cambiar el comportamiento ni prevenir daños”.

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FUENTE: AP

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