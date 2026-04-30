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Sin resultados finales para balotaje, candidato nacionalista busca coalición contra Fujimori en Perú

LIMA (AP) — A pesar de que no se sabe quiénes disputarán el balotaje presidencial de Perú del 7 de junio, el candidato nacionalista Roberto Sánchez dijo el jueves que empezará a hacer campaña y que busca conformar una coalición contra la conservadora Keiko Fujimori.

Un miembro designado por el Jurado Electoral Especial analiza una papeleta durante el recuento de votos emitidos en las elecciones generales de 2026, en Lima, Perú, el miércoles 29 de abril de 2026. (Foto AP/Martín Mejía)
Un miembro designado por el Jurado Electoral Especial analiza una papeleta durante el recuento de votos emitidos en las elecciones generales de 2026, en Lima, Perú, el miércoles 29 de abril de 2026. (Foto AP/Martín Mejía) AP

Según las autoridades electorales, contabilizadas el 97,1% de las actas, Fujimori del partido Fuerza Popular lideraba el jueves el conteo de votos con 17,11%, seguida de Sánchez con 12,04% y López Aliaga con 11,86%. Las autoridades han anunciado el 15 de mayo como fecha límite para conocer los candidatos que disputarán el balotaje presidencial.

Fujimori no reaccionó de inmediato al comentario de Sánchez, pero antes ha cuestionado algunas de sus propuestas.

En la conferencia el nacionalista indicó que, en caso de que logre avanzar a la segunda vuelta y se imponga en junio, espera que no se repita la historia de su socio político, el sentenciado expresidente Pedro Castillo (2021-2022), quien solo duró 16 meses en el cargo. Castillo fue condenado en noviembre a más de 11 años de prisión por el delito de conspiración para una rebelión por su intento de cerrar el Congreso en 2022, lo que devino en su destitución.

Sánchez, de 57 años y del partido Juntos por el Perú, manifestó que una eventual gestión suya lucharía contra el crimen, buscaría mayor participación del Estado en la economía, renegociaría contratos mineros internacionales que transfieran tecnología y crearía un banco minero que apoye a miles de pequeños productores.

Perú está sumido en la inestabilidad política y suma ocho presidentes y tres Congresos en una década en medio de un incremento de la delincuencia que los ciudadanos identifican como su mayor preocupación.

FUENTE: AP

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