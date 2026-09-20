Sin rachas largas, Milwaukee rompe su récord de victorias y sigue con el mejor registro de MLB

Trevor Megill (29) y William Contreras, derecha, la batería de los Cerveceros de Milwaukee, celebran la victoria contra los Orioles de Baltimore en el juego de béisbol de Grandes Ligas, el domingo 20 de septiembre de 2026, en Baltimore. (AP Foto/Gail Burton) AP

Incluso sin encadenar una racha prolongada, los Cerveceros tienen el mejor récord de las Grandes Ligas. Ya aseguraron su cuarto título consecutivo de la División Central de la Liga Nacional y disputarán su octava postemporada en nueve años. Dos veces en ese lapso han avanzado a la Serie de Campeonato de la Liga Nacional, incluida la del año pasado, pero no han llegado a la Serie Mundial desde 1982.

Milwaukee completó su novena barrida de serie de la temporada mientras recibía aportes de todo el roster. Los Cerceveros se robaron cuatro bases, contaron con una espectacular atrapada en clavado del jardinero central Garrett Mitchell en la séptima entrada y tuvieron a siete lanzadores que se combinaron para una blanqueada de cuatro hits en la victoria que estableció el récord, con seis juegos por disputar.

El lanzador Jacob Misiorowski (15-5, efectividad de 1,86), quien permitió un hit y ponchó a cuatro en tres entradas en una apertura abreviada diseñada para administrar su carga de trabajo, expresó: “Significa mucho”.

“Siempre es algo importante establecer un nuevo récord, un récord de la franquicia además. Ojalá consigamos algunos más y lleguemos a un número un poco mayor”.

Milwaukee entra en la última semana de la temporada con dos juegos de ventaja sobre los Dodgers de Los Ángeles por el mejor récord de la Liga Nacional y necesita apenas una victoria más o una derrota de Atlanta para asegurar un pase directo a la serie divisional.

"Es difícil estar en esta posición para empezar, y no creo que se aprecie lo suficiente. Creo que la gente no se da cuenta de lo difícil que es para cualquiera de los 30 equipos ponerse en esta situación, y eso es lo que me enorgullece de estos muchachos. No somos el equipo más veterano, no somos el más experimentado, no somos el más talentoso. No somos el más muchas cosas, pero sin duda han demostrado que son un equipo”, señaló Murphy.

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FUENTE: AP