americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Sin Luka Doncic, Lakers aplastan a Clippers por 103-87

INGLEWOOD, California, EE.UU. (AP) — Quentin Grimes anotó 23 puntos, el suplente Collin Sexton sumó 21, su máximo número de la temporada, y unos Lakers de Los Ángeles carentes de Luka Doncic arrollaron el miércoles 103-87 a los Clippers de la misma ciudad.

Collin Sexton, de los Lakers de Los Ángeles, festeja trsa encestar ante los Clippers de la misma ciudad el miércoles 28 de octubre de 2026 (AP Foto/Mark J. Terrill)
Collin Sexton, de los Lakers de Los Ángeles, festeja trsa encestar ante los Clippers de la misma ciudad el miércoles 28 de octubre de 2026 (AP Foto/Mark J. Terrill) AP

Fue el segundo triunfo de los Lakers sobre los Clippers en una semana.

Doncic no jugó por un problema de rigidez en la espalda. Los Lakers habían jugado también la víspera —primera ocasión en la campaña que disputan partidos en días seguidos.

El alero titular Ziaire Williams se perdió el encuentro por un dolor en el pie izquierdo. El entrenador JJ Redick comentó que ambas decisiones fueron por precaución.

Sin los 36 puntos que promedia Doncic por partido —el mejor de la liga—, los Lakers (4-1) tuvieron a seis jugadores en dobles dígitos. Austin Reaves terminó con 16 puntos y Matisse Thybulle aportó 15. Sexton y Thybulle encestaron cuatro triples cada uno.

El novato Keaton Wagler logró 21 puntos —máximo de su carrera— desde la banca para liderar a los Clippers (1-3), que Sufrieron su tercera derrota consecutiva, después de haber perdido ante los Lakers por ocho puntos el viernes.

No contaron con el alero titular Rui Hachimura (rigidez en el cuádriceps izquierdo) frente a su exequipo.

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Kylian Mbappé celebra tras marcar un gol para el Real Madrid en el partido contra el Barcelona en la Liga española, el domingo 25 de octubre de 2026, en Barcelona. (AP Foto/Joan Monfort)

Doblete de Mbappé le da la victoria al Madrid frente al Barça en el clásico

Destacados del día

¡NUEVA ENCUESTA EN MIAMI! EL 68% DE LOS CUBANOAMERICANOS APOYA A LOS REPUBLICANOS

¡NUEVA ENCUESTA EN MIAMI! EL 68% DE LOS CUBANOAMERICANOS APOYA A LOS REPUBLICANOS

BRUNO RODRÍGUEZ PIDE EXPULSAR DE LA ONU A ORLANDO GUTIÉRREZ-BORONAT Y EL OPOSITOR RESPONDE: Cuánto orgullo

BRUNO RODRÍGUEZ PIDE EXPULSAR DE LA ONU A ORLANDO GUTIÉRREZ-BORONAT Y EL OPOSITOR RESPONDE: "Cuánto orgullo"

EEUU EXPULSA A DIPLOMÁTICO CUBANO TRAS ALTERCADO EN LA ONU: Marco Rubio ordenó su salida del país

EEUU EXPULSA A DIPLOMÁTICO CUBANO TRAS ALTERCADO EN LA ONU: Marco Rubio ordenó su salida del país

TRAGEDIA EN ESPAÑA: al menos 64 muertos tras choque de dos trenes de alta velocidad en Toledo

TRAGEDIA EN ESPAÑA: al menos 64 muertos tras choque de dos trenes de alta velocidad en Toledo

EEUU incluye a seis cubanos entre los criminales deportados a terceros países que Cuba rechazó recibir

EEUU incluye a seis cubanos entre los criminales deportados a terceros países que Cuba rechazó recibir

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter