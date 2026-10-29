Sin Luka Doncic, Lakers aplastan a Clippers por 103-87

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Collin Sexton, de los Lakers de Los Ángeles, festeja trsa encestar ante los Clippers de la misma ciudad el miércoles 28 de octubre de 2026 (AP Foto/Mark J. Terrill) AP

Fue el segundo triunfo de los Lakers sobre los Clippers en una semana.

Doncic no jugó por un problema de rigidez en la espalda. Los Lakers habían jugado también la víspera —primera ocasión en la campaña que disputan partidos en días seguidos.

El alero titular Ziaire Williams se perdió el encuentro por un dolor en el pie izquierdo. El entrenador JJ Redick comentó que ambas decisiones fueron por precaución.

Sin los 36 puntos que promedia Doncic por partido —el mejor de la liga—, los Lakers (4-1) tuvieron a seis jugadores en dobles dígitos. Austin Reaves terminó con 16 puntos y Matisse Thybulle aportó 15. Sexton y Thybulle encestaron cuatro triples cada uno.

El novato Keaton Wagler logró 21 puntos —máximo de su carrera— desde la banca para liderar a los Clippers (1-3), que Sufrieron su tercera derrota consecutiva, después de haber perdido ante los Lakers por ocho puntos el viernes.

No contaron con el alero titular Rui Hachimura (rigidez en el cuádriceps izquierdo) frente a su exequipo.

_____ Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP

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