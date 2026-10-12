Sin el lesionado Nick Bosa, la renovada defensa de los 49ers rinde frutos

El running back Christian McCaffrey (23) de los 49ers de San Francisco tras anotar un touchdown ante los Seahawks de Seattle, el domingo 11 de octubre de 2026, en Seattle. (AP Foto/Lindsey Wasson) AP

Con la estrella Nick Bosa fuera por una lesión y Dre Greenlaw expulsado temprano en el juego, algunos de los defensores de los 49ers menos conocidos y más jóvenes dieron un paso al frente en momentos clave en la victoria de los 49ers por 32-29 sobre los Seahawks el domingo.

Renardo Green preparó el primer touchdown con una intercepción a Sam Darnold en la primera serie ofensiva de Seattle y sumó otra intercepción en la primera posesión de la segunda mitad.

El novato Gracen Halton realizó una jugada que cambió el rumbo del encuentro cuando le arrancó el balón a George Holani en los segundos finales de la primera mitad y recuperó el balón suelto en la zona de anotación para un touchdown, además de aportar una captura.

Malik Mustapha recuperó otro balón suelto para preparar una serie corta que terminó en touchdown, mientras que Sebastián Valdez y el novato Jaden Dugger lograron sus primeras capturas en la NFL.

“Es realmente difícil ganar un partido en esa situación si esos muchachos no dan un paso al frente, y ellos han respondido de manera enorme”, destacó el entrenador en jefe Kyle Shanahan.

Esta fue la primera vez desde al menos 1991 que los 49ers lograron al menos tres capturas y cuatro recuperaciones de balón en un partido con jugadores de 25 años o menos.

“Cuando estás ahí afuera, es tu momento de jugar. No importa si eres un veterano o un joven, a todos se nos exige el mismo estándar", dijo Green. "Así es como los jugadores nos hacemos responsables entre nosotros, y así es como nuestros entrenadores también nos empujan. Así que no me sorprende que los jóvenes estén haciendo jugadas. Lo hacemos todo el tiempo en los entrenamientos. Lo hacíamos en el campamento, y lo hacíamos en la pretemporada”.

La actuación de la línea defensiva fue la más gratificante, ya que los Niners habían estado buscando jugadores que presionaran al mariscal de campo desde el inicio de la temporada pasada. San Francisco terminó último en la NFL en 2025 con 20 capturas, con Bosa perdiéndose la mayor parte de la campaña.

Se esperaba que su regreso diera un impulso, pero se ha perdido los últimos tres partidos por una lesión en la pantorrilla. No importó, con Halton y Valdez encabezando la carga al frente contra Seattle.

“Esa línea no tiene muchos nombres conocidos, por así decirlo, fuera de Bosa, pero por la manera en que juegan, juegan con intensidad. Ese es un grupo muy especial”, apuntó el tackle izquierdo Trent Williams.

Qué está funcionando

La conexión de Brock Purdy con Mike Evans. Con varios receptores lesionados, Purdy ha dependido mucho de Evans, quien se unió al equipo como agente libre en marzo. Evans tuvo siete recepciones para 113 yardas, un touchdown y una conversión de 2 puntos el domingo pese a jugar con costillas fracturadas. Purdy tiene 24 completos en 34 intentos para 406 yardas, cuatro touchdowns y un índice de pasador de 149,9 cuando busca a Evans esta temporada.

Qué necesita ayuda

Equipos especiales. Fue un día difícil en el juego de patadas, con Jacob Cowing perdiendo un balón en un despeje para preparar una serie corta que terminó en touchdown, Eddy Piñeiro fallando un gol de campo de 52 yardas y el equipo de cobertura en los saques de salida permitiendo un retorno de 39 yardas que ayudó a preparar el gol de campo del empate en el cuarto periodo. Piñeiro ha fallado tres goles de campo y dos puntos extra esta temporada, empatando la mayor cantidad total de patadas falladas en la liga. Falló solo cinco en toda la temporada pasada.

Al alza

Green. Después de recibir una reprimenda de Shanahan en la banda durante la derrota de playoffs en Seattle el enero pasado, Green ha jugado a un alto nivel esta temporada. Las tres intercepciones de Green esta campaña son la mayor cantidad para cualquier jugador de los Niners desde 2023.

A la baja

Greenlaw. El linebacker fue expulsado en el segundo cuarto después de darle un cabezazo a Ernest Jones IV en la banda de los Seahawks, luego de que a Greenlaw le marcaran un golpe tardío sobre Darnold. Greenlaw fue suspendido el lunes por un partido. Greenlaw ha sido expulsado tres veces y suspendido dos en su carrera.

Próximos pasos

Los 49ers reciben a Washington el lunes en busca de su cuarto inicio de 6-0 desde que se unieron a la NFL.

___

Vea aquí la cobertura completa de la NFL de AP

FUENTE: AP