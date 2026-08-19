Sin Álvarez pero con goles de Lee y Baena, Atlético vence 2-0 a Málaga en La Liga

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Tras la intrascendencia en que se diluyó el primer tiempo y la mitad inicial del segundo, el surcoreano Lee abrió el marcador a los 70 minutos. Baena amplió a los 85 por los locales.

En la antesala del encuentro, el atacante Álvarez quedó fuera de la convocatoria del Atleti para encuentro de la primera fecha. En pleno Mundial, trascendió que la “Araña” le había comunicado a la escuadra colchonera su deseo de marcharse, pero el club indicó que no tenía intención de negociar su salida.

El entrenador argentino Diego Simeone manifestó la víspera que su compatriota Álvarez, de 26 años, no estaba en la lista para el cotejo en el Estadio Metropolitano por no hallarse todavía apto físicamente. Sin embargo, el “Cholo” afirmó que sigue contando con Álvarez para la temporada.

Tampoco fueron incluidos en la convocatoria el defensor argentino Cristian “Cuti” Romero, recién fichado, ni el delantero Alexander Sorloth, lesionado.

Las ausencias restaron quizá claridad al ataque rojiblanco en los primeros tres cuartos del encuentro, en los que incluso el conjunto malagueño supo arrimar peligro al arco de los anfitriones con un tiro de David Larrubia.

Simeone dispuso el ingreso de Lee a los 59 minutos y el centrocampista aportó mayor atrevimiento en el campo contrario. Once minutos después, controló un pase en el vértice derecho del área, se colocó en la medialuna y definió con un zurdazo certero al ángulo del arco defendido por Alfonso Herrero.

Baena recibió un homenaje antes del encuentro, junto con Marcos Llorente, Marc Pubill y Alejandro Grimaldo, miembros de la selección española que se coronó el mes pasado en la final mundialista contra Argentina. A cinco minutos del final, el volante agradeció el gesto al convertir un tiro libre que él mismo provocó. Su tiro se anidó en el ángulo para asegurar los primeros tres puntos del Atleti en la campaña. _____ Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP