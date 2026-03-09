Simon & Schuster nombra a exejecutivo de Amazon Greg Greeley como director general

Compartir en:









ARCHIVO - Un libro publicado por Simon & Schuster se exhibe el 30 de julio de 2022 en Tigard, Oregón. (Foto AP/Jenny Kane, archivo) AP

Greeley, de 62 años, sucede a Jonathan Karp, quien anunció el año pasado que dejaría el cargo para encabezar su propio sello en la empresa, Simon Six. Simon & Schuster, que celebró su centenario en 2024, es la casa editorial de Stephen King, Colleen Hoover y Bob Woodward, entre muchos otros autores superventas y ganadores de premios.

Karp es editor de larga trayectoria, Greeley tiene experiencia en negocios e inversión. Pasó casi 20 años en Amazon, donde ocupó cargos que incluyeron el de vicepresidente de Amazon Prime. En 2018, dejó la compañía para desempeñarse como presidente de la división Homes de Airbnb. Más recientemente, fue presidente y director de operaciones de la startup biotecnológica Opentrons y director ejecutivo de Thrasio, una empresa de bienes de consumo.

Richard Sarnoff, presidente de la junta directiva de la editorial, afirmó en un comunicado: “Greg Greeley es un líder talentoso y estratégico, con una amplia experiencia en la gestión de empresas en mercados físicos y digitales. Su profundo conocimiento y su gran amor por los libros nos dan la confianza de que es el director general adecuado para impulsar a Simon & Schuster hacia adelante al comenzar sus próximos 100 años”.

Greeley dirigirá Simon & Schuster en un momento de cambios acelerados en la industria, en el que las editoriales, autores y agentes debaten el papel de la IA en el futuro de los libros.

Greeley manifestó en un comunicado: “Simon & Schuster ha desempeñado un papel perdurable al compartir y dar forma a la cultura humana a través de los libros, y me honra custodiar esa misión para la próxima generación de autores y lectores”.

FUENTE: AP