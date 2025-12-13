Siguen los combates en la frontera entre Tailandia y Camboya pese al anuncio de tregua de Trump

Voluntarios encargados de la seguridad y residentes corren a refugiarse ante la cercanía de las explosiones, en la provincia de Buriram, Tailandia, el 12 de diciembre de 2025, tras la reanudación de los combates entre Tailandia y Camboya. (AP Foto/Sakchai Lalit) AP

Las autoridades tailandesas dijeron que no acordaron un alto el fuego. Camboya no comentó la declaración del mandatario estadounidense, pero su Ministerio de Defensa reportó ataques de la aviación militar tailandesa el sábado por la mañana. La prensa camboyana informó sobre el anuncio de Trump, pero no ofreció más detalles.

El ministro tailandés de Exteriores, Sihasak Phuangketkeow, afirmó el sábado que algunos de los comentarios de Trump no “reflejan una comprensión precisa de la situación”.

“Lamentamos y nos decepciona que algunas de las afirmaciones del presidente Trump afecten el sentimiento del pueblo tailandés, Tailandia, porque nos consideramos —de hecho, estamos orgullosos de ser— el aliado más antiguo de Estados Unidos en la región", agregó.

Los últimos choques a gran escala se produjeron tras una escaramuza el 7 de diciembre que dejó dos soldados tailandeses heridos e hizo descarrilar el alto el fuego promovido por Trump, que había puesto fin a cinco días de combates en julio por disputas territoriales de larga data.

Ese alto el fuego estuvo mediado por Malasia y se benefició de la presión de Trump, que amenazó con retirar los privilegios comerciales a ambas naciones a menos que aceptaran la propuesta. Se formalizó con más detalle en octubre, durante una cumbre regional celebrada en Malasia a la que asistió el mandatario estadounidense.

Unas dos docenas de personas fueron reportadas oficialmente como muertas en los combates de la semana pasada, y cientos de miles se vieron obligadas a abandonar sus hogares a ambos lados de la frontera.

El ejército tailandés reconoce que 11 de sus soldados fallecieron y estima que en el bando camboyano habría 165 bajas. Camboya no reportó decesos en sus filas, pero apuntó que al menos 11 civiles murieron y 76 más resultaron heridos.

Trump anunció el viernes un acuerdo para reactivar el alto el fuego luego de hablar con el primer ministro de Tailandia, Anutin Charnvirakul, y con el camboyano, Hun Manet.

“Han acordado CESAR todos los disparos a partir de esta noche y volver al acuerdo de paz original que hicieron conmigo, con la ayuda del gran primer ministro de Malasia, Anwar Ibrahim”, escribió el presidente en su red social, Truth Social.

La afirmación de Trump se produjo pasada la medianoche en Bangkok. Tras su conversación telefónica con Trump, Anutin dijo que expuso las razones de Tailandia para luchar y que la paz dependería de que Camboya detuviera sus ataques primero. Más tarde, el Ministerio de Exteriores disputó de forma explícita el anuncio del líder estadounidense. La ajetreada jornada de Anutin incluyó la disolución del Parlamento, un paso previo a la celebración de elecciones previstas para principios del próximo año.

En declaraciones publicadas a primera hora de la mañana del sábado, Manet tampoco mencionó el alto el fuego.

El primer ministro camboyano indicó que el viernes por la noche habló con Trump por teléfono, y que en la víspera lo había hecho con el primer ministro de Malasia, Anwar Ibrahim, y dio las gracias a ambos “por sus continuos esfuerzos para lograr una paz duradera entre Camboya y Tailandia”.

“Camboya está dispuesta a cooperar de cualquier manera que sea necesaria”, escribió Hun Manet.

Tailandia ha estado realizando ataques aéreos contra lo que dice son objetivos estrictamente militares, mientras que Camboya ha lanzado miles de cohetes de medio alcance BM-21 que causaron estragos pero relativamente pocas bajas.

Los lanzacohetes BM-21 pueden disparar hasta 40 proyectiles a la vez con un alcance de 30-40 kilómetros (19-25 millas). Estos cohetes no se pueden dirigir con precisión y, en su mayoría, cayeron en zonas evacuadas.

El ejército tailandés anunció el sábado que cohetes BM-21 alcanzaron una zona civil en la provincia de Sisaket y causaron heridas graves a dos civiles que, tras escuchar las sirenas antiaéreas, se dirigían corriendo a un búnker.

