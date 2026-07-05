Siete países de la OPEP+ acuerdan aumentar producción ante caída de precios

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La Refinería Mina Abdulah al sur de Ciudad Kuwait en abril del 2005. (AP foto/Gustavo Ferrari) AP

La Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados —conocidos en conjunto como OPEP+— anunciaron el domingo que siete países ampliarán la producción de petróleo en un total combinado de 188.000 barriles diarios en agosto. Fue el quinto mes consecutivo en que la OPEP+ acordó elevar la producción.

Los países que participan en la decisión del domingo son Arabia Saudí, Rusia, Irak, Kuwait, Kazajistán, Argelia y Omán.

“El grupo de países seguirá monitoreando y evaluando las condiciones del mercado y, en sus esfuerzos continuos por respaldar la estabilidad del mercado, reafirmaron la importancia de adoptar un enfoque prudente”, señaló el grupo de productores en un comunicado.

En el último mes, el optimismo del mercado hizo que los precios del crudo se desplomaran antes y después de que Estados Unidos e Irán alcanzaran un acuerdo provisional para poner fin a los combates. Como parte de un memorando de entendimiento más amplio, Irán aceptó permitir el paso de los barcos por el estrecho de Ormuz, y Estados Unidos accedió a poner fin a su bloqueo de los puertos iraníes.

Desde entonces, más buques comerciales han transitado por el estrecho, que antes de la guerra era un conducto por el que pasaba aproximadamente una quinta parte del petróleo mundial. Pero el tráfico marítimo sigue por debajo de los niveles previos a la guerra, y las tensiones en torno a la vía navegable continúan. El mando militar conjunto de Irán advirtió tan recientemente como el jueves que todos los petroleros que se desplacen por el estrecho deben utilizar las rutas aprobadas por el país o enfrentarán una “respuesta contundente”.

Los precios del petróleo han seguido bajando mientras los negociadores de Irán y Estados Unidos intentan alcanzar un acuerdo de paz definitivo. El Brent, referencia internacional, cerró el viernes por debajo de 72 dólares por barril. Eso está cerca de lo que costaba antes de que Estados Unidos e Israel lanzaran ataques contra Irán a finales de febrero, y muy por debajo de los precios que en marzo subieron hasta casi 120 dólares por barril.

La guerra creó una crisis energética en gran parte del mundo. Con la mayor parte del transporte marítimo bloqueado en el estrecho de Ormuz, los aumentos limitados de producción prometidos por la OPEP+ en meses anteriores no pudieron contrarrestar el impacto sobre el suministro mundial de petróleo. Al inicio de la guerra, muchos grandes productores de petróleo de Oriente Medio tuvieron que recortar la producción porque su crudo no tenía adónde ir. S&P Global Energy pronosticó en una estimación reciente que la producción petrolera del Golfo Pérsico no se recuperará por completo hasta, como mínimo, el primer trimestre de 2027. Expertos han advertido repetidamente que los precios del combustible y el costo de los bienes de consumo podrían mantenerse elevados mucho después del fin del conflicto. _________________________________ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP