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Siakam y Nesmith conducen a Pacers a victoria 106-104 sobre Knicks

INDIANÁPOLIS (AP) — Pascal Siakam anotó 19 puntos y Aaron Nesmith sumó 18 para guiar el viernes a los Pacers de Indiana hacia una victoria por 106-104 sobre los Knicks de Nueva York, en un partido de la Copa de la NBA.

Pascal Siakam, alero de los Pacers de Indiana, hace contacto con Josh Hart, de los Knicks de Nueva York, en el partido del viernes 13 de noviembre de 2026 (AP Foto/Doug McSchooler)
Pascal Siakam, alero de los Pacers de Indiana, hace contacto con Josh Hart, de los Knicks de Nueva York, en el partido del viernes 13 de noviembre de 2026 (AP Foto/Doug McSchooler) AP

El tiro en suspensión de Siakam desde unos cinco metros con 1:49 minutos por jugar le dio a Indiana una ventaja de 106-98 antes de que los Knicks reaccionaran. La bandeja en penetración de Jalen Brunson recortó la diferencia a 106-102 con 26 segundos restantes.

A Siakam le cometieron falta, pero falló ambos tiros libres con 23 segundos por jugar. Mikal Bridges anotó para reducir la diferencia a dos puntos con 10 segundos en el reloj, antes de que los Pacers perdieran el balón con 2,8 segundos faltantes.

Sin embargo, el dominicano Karl-Anthony Towns falló un tiro de unos cinco metros en suspensión, que habría empatado el partido cuando sonaba la bocina.

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FUENTE: AP

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