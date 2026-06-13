Shohei Ohtani vuelve a la alineación de los Dodgers tras quedar fuera por un problema de rodilla

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El jugador bidireccional de los Dodgers de Los Ángeles, Shohei Ohtani, de Japón, durante los calentamientos previos a un partido de béisbol contra las Medias Blancas de Chicago, el sábado 13 de junio de 2026, en Chicago. (Foto AP/Matt Marton) AP

Ohtani abrió el orden al bate mientras se desempeñaba como bateador designado para el juego de los Dodgers contra los Medias Blancas de Chicago. Salió de la victoria del jueves por la noche por 8-6 en Pittsburgh en la séptima entrada y luego descansó durante la derrota del viernes por 8-2 en el primer juego de la serie en Chicago.

“Lo sacamos del juego la otra noche solo por precaución”, comentó el mánager Dave Roberts el sábado. “Ayer, lo tratamos; hoy se siente muy bien. Total confianza en que puede salir ahí, batear, sentirse bien y no retroceder en absoluto”.

Ohtani, de 31 años, sigue en camino de lanzar el miércoles contra Tampa Bay. El derecho de 1,93 metros probó cómo se siente su rodilla con el movimiento de lanzamiento al jugar a atrapar la pelota en los jardines antes del duelo del sábado con los White Sox.

Ohtani, quien fue operado de la rodilla izquierda en septiembre de 2019, batea para .305 con 13 jonrones y 40 carreras impulsadas en 67 juegos para los líderes del Oeste de la Liga Nacional. En el montículo, el vigente Jugador Más Valioso de la Liga Nacional tiene marca de 6-2 con efectividad de 1,06 en 11 aperturas.

Roberts también indicó que se espera que Justin Wrobleski haga su próxima apertura programada el martes contra los Rays. El zurdo salió en la quinta entrada el jueves por la noche debido a una contusión en el tendón de la corva izquierdo.

“Ayer hablé con él y está un poco adolorido, lo cual es comprensible, pero estará listo para lanzar el martes”, expresó Roberts.

Roberts, de 54 años, se perderá el juego del domingo, el cierre de la serie contra los Medias Blancas. El coach de banca Danny Lehmann dirigirá al equipo mientras Roberts asiste a la graduación universitaria de su hija. ___ Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP