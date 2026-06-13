americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Shohei Ohtani vuelve a la alineación de los Dodgers tras quedar fuera por un problema de rodilla

CHICAGO (AP) — La estrella de los Dodgers de Los Ángeles, Shohei Ohtani, regresó el sábado a la alineación titular después de perderse un juego debido a una inflamación en la rodilla izquierda.

El jugador bidireccional de los Dodgers de Los Ángeles, Shohei Ohtani, de Japón, durante los calentamientos previos a un partido de béisbol contra las Medias Blancas de Chicago, el sábado 13 de junio de 2026, en Chicago. (Foto AP/Matt Marton)
El jugador bidireccional de los Dodgers de Los Ángeles, Shohei Ohtani, de Japón, durante los calentamientos previos a un partido de béisbol contra las Medias Blancas de Chicago, el sábado 13 de junio de 2026, en Chicago. (Foto AP/Matt Marton) AP

Ohtani abrió el orden al bate mientras se desempeñaba como bateador designado para el juego de los Dodgers contra los Medias Blancas de Chicago. Salió de la victoria del jueves por la noche por 8-6 en Pittsburgh en la séptima entrada y luego descansó durante la derrota del viernes por 8-2 en el primer juego de la serie en Chicago.

“Lo sacamos del juego la otra noche solo por precaución”, comentó el mánager Dave Roberts el sábado. “Ayer, lo tratamos; hoy se siente muy bien. Total confianza en que puede salir ahí, batear, sentirse bien y no retroceder en absoluto”.

Ohtani, de 31 años, sigue en camino de lanzar el miércoles contra Tampa Bay. El derecho de 1,93 metros probó cómo se siente su rodilla con el movimiento de lanzamiento al jugar a atrapar la pelota en los jardines antes del duelo del sábado con los White Sox.

Ohtani, quien fue operado de la rodilla izquierda en septiembre de 2019, batea para .305 con 13 jonrones y 40 carreras impulsadas en 67 juegos para los líderes del Oeste de la Liga Nacional. En el montículo, el vigente Jugador Más Valioso de la Liga Nacional tiene marca de 6-2 con efectividad de 1,06 en 11 aperturas.

Roberts también indicó que se espera que Justin Wrobleski haga su próxima apertura programada el martes contra los Rays. El zurdo salió en la quinta entrada el jueves por la noche debido a una contusión en el tendón de la corva izquierdo.

“Ayer hablé con él y está un poco adolorido, lo cual es comprensible, pero estará listo para lanzar el martes”, expresó Roberts.

Roberts, de 54 años, se perderá el juego del domingo, el cierre de la serie contra los Medias Blancas. El coach de banca Danny Lehmann dirigirá al equipo mientras Roberts asiste a la graduación universitaria de su hija.

___

Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El árbitro Wilton Sampaio expulsa al sudafricano Sphephelo Sithole (izquierda) durante el partido entre México y Sudáfrica por el Grupo A del Mundial, el jueves 11 de junio de 2026, en la Ciudad de México. (AP Foto/Natacha Pisarenko)

3 tarjetas rojas marcan el partido inaugural del Mundial entre México y Sudáfrica

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, da una conferencia de prensa el martes 12 de mayo de 2026, en Madrid. (AP Foto/Bernat Armangue)

Florentino Pérez es reelegido presidente del Real Madrid para allanar el regreso de Mourinho

Destacados del día

EEUU advierte que la muerte del líder del Tren de Aragua envía un mensaje a América Latina

EEUU advierte que la muerte del líder del Tren de Aragua envía un mensaje a América Latina

🚨 DE REFUGIADO EN EEUU A PEDIR LA MUERTE DE MARCO RUBIO: la verdadera historia de Roberto García Cabrejas ❝ EL INVICTO❞

🚨 DE REFUGIADO EN EEUU A PEDIR LA MUERTE DE MARCO RUBIO: la verdadera historia de Roberto García Cabrejas ❝ EL INVICTO❞

Los británicos Harry Kane, al centro, y Jordan Henderson, a la izquierda, trotan junto a sus compañeros durante la práctica de la selección de Inglaterra, el martes 9 de junio de 2026, en Palm Beach Gardens, Florida. (AP Foto/Rebecca Blackwell)

Policía investiga posible robo en la sede de entrenamiento de Inglaterra en el Mundial; 2 detenidos

Folarin Balogun, de Estados Unidos, festeja tras anotar el tercer tanto de su selección ante Paraguay, en un partido mundialista realizado el viernes 12 de junio de 2026 en Los Ángeles (AP Foto/Andre Penner)

EEUU debuta en su Mundial con goleada de 4-1 ante un Paraguay errático y petrificado

DEPORTAN de EEUU al periodista de la TV CUBANA Héctor Villar al intentar entrar para cubrir el Mundial 2026

DEPORTAN de EEUU al periodista de la TV CUBANA Héctor Villar al intentar entrar para cubrir el Mundial 2026

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter