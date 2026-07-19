Shohei Ohtani no lanzará por 'un tiempo' con los Dodgers por irritación en la rodilla izquierda

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La superestrella recibió una inyección lubricante en la rodilla justo antes de la pausa del Juego de Estrellas la semana pasada y se esperaba que lanzara el miércoles en el juego ante los Filis.

Sin embargo, Ohtani todavía no se sentía al 100% mientras realizaba unos lanzamientos de práctica y de atrapar este fin de semana, por lo que él y los Dodgers decidieron ni siquiera poner a prueba la rodilla con una sesión de bullpen.

El cuatro veces Jugador Más Valioso no lanza desde el 3 de julio, y no está claro cuándo podría volver al montículo.

“Yo diría que va a tomar algo de tiempo. No va a ser algo de día a día”, manifestó el domingo el mánager de los Dodgers, Dave Roberts, antes de la doble cartelera de su equipo contra los Yankees de Nueva York.

Roberts reiteró que Ohtani no siente dolor en la rodilla al batear. El toletero estuvo en la alineación titular para el primer juego del domingo, bateando primero como bateador designado, y Roberts comentó que esperaría para ver si también utiliza a Ohtani en el segundo juego de la jornada.

“Solo queremos seguir dándole la mejor oportunidad para que, por así decirlo, llegue a un buen punto”, comentó el mánager. “Como él dijo, como nosotros lo sentimos, es el pitcheo y la torsión al caer y apoyar en esa pierna. Eso es lo que la irrita. Así que creo que batear no hace eso. Entonces, creo que para nosotros, estamos tratando de darle todo el tiempo posible”.

___ El escritor independiente de AP Larry Fleisher contribuyó a este informe. ___ Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP