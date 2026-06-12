Shohei Ohtani no jugará con los Dodgers ante los Medias Blancas por dolor de rodilla

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Shohei Ohtani, de los Dodgers de Los Ángeles, entra al campo previo a un partido de béisbol contra los Medias Blancas de Chicago, el viernes 12 de junio de 2026, en Chicago. (Foto AP/Melissa Tamez) AP

Ohtani no está en la alineación titular para el primer juego de la serie del viernes por la noche ante los Medias Blancas de Chicago, pero el mánager Dave Roberts indicó que Ohtani podría jugar este fin de semana y sigue previsto que haga su próxima apertura programada en el montículo el miércoles.

Ohtani fue reemplazado por un bateador emergente en la séptima entrada de la victoria del jueves por la noche por 8-6 en Pittsburgh.

“Hoy está bien. Creo que le hicimos unas imágenes. No hubo hallazgos. Es solo el desgaste normal. Al principio pensé que era el isquiotibial, pero era la rodilla. Así que simplemente se irritó un poco, se inflamó un poco”, dijo Roberts antes del duelo del viernes con los Medias Blancas.

Ohtani, de 31 años, batea para .305 con 13 jonrones y 40 carreras impulsadas en 67 juegos para los líderes del Oeste de la Liga Nacional. En el montículo, el vigente Jugador Más Valioso de la Liga Nacional tiene marca de 6-2 con efectividad de 1,06 en 11 aperturas.

Ohtani fue operado de la rodilla izquierda en septiembre de 2019. Roberts señaló que la hinchazón está en la parte posterior de la rodilla.

“Ahí es donde suele acumularse mucha de la hinchazón en la rodilla. Pero, de nuevo, hoy su rango de movimiento es bueno, así que si fuera otro momento de la temporada estaría ahí esta noche”, comentó Roberts.

Ohtani no habló con los medios antes del juego. Alex Call estuvo como primer bate para Los Ángeles y Santiago Espinal entró como bateador designado. ___ Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP