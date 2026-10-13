americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Shohei Ohtani estará en la alineación de los Dodgers para el Juego 3 ante Cerveceros

LOS ÁNGELES (AP) — Shohei Ohtani estará en la alineación de los Dodgers de Los Ángeles para el Juego 3 de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional el miércoles contra los Cerveceros de Milwaukee.

El bateador designado de los Dodgers de Los Ángeles Shohei Ohtani observa su elevado en la novena entrada del juego 2 de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional ante los Cerveceros de Milwaukee el lunes 12 de octubre del 2026. (AP Foto/Abbie Parr)
El bateador designado de los Dodgers de Los Ángeles Shohei Ohtani observa su elevado en la novena entrada del juego 2 de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional ante los Cerveceros de Milwaukee el lunes 12 de octubre del 2026. (AP Foto/Abbie Parr) AP

El mánager Dave Roberts manifestó el martes que Ohtani bateará entre el segundo y sexto turno, con los Dodgers abajo 0-2 en la serie al mejor de siete.

Ohtani está bateando para .150 (3 de 20) en seis juegos de postemporada. Tiene siete ponches, tres bases por bolas y una base robada, sin jonrones, sin carreras impulsadas y un OPS de .411.

No ha conectado un jonrón desde el 18 de agosto en Colorado.

Roberts habló con Ohtani antes de que el equipo entrenara en el Dodger Stadium. Señaló que no se trataba de sentar a la superestrella japonesa, sino de ofrecerle descanso, similar a lo que ocurrió con Freddie Freeman en 2024. Freeman tenía problemas, pero se tomó un tiempo para reiniciarse y terminó ganando los honores de Jugador Más Valioso mientras los Dodgers conquistaban la Serie Mundial.

___

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Destacados del día

Cuba abre sus refinerías y depósitos de combustible a la inversión privada en medio de la crisis energética

Cuba abre sus refinerías y depósitos de combustible a la inversión privada en medio de la crisis energética

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, asiste a una reunión con el presidente Donald Trump sobre la coalición multinacional de política y seguridad “Escudo de las Américas” al margen de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el martes 22 de septiembre de 2026, en la sede de la ONU. (AP Foto/Julia Demaree Nikhinson)

EEUU multa a Bank of America con $1.200 millones por violar leyes antilavado y sanciones

El presidente Donald Trump escucha a Kimberly Guilfoyle en una recepción para celebrar el Día de la Independencia de Grecia en la Sala Este de la Casa Blanca, el 24 de marzo de 2025, en Washington. (Foto AP/Jacquelyn Martin, Archivo)

Trump pide la renuncia de Kimberly Guilfoyle como embajadora en Grecia tras denuncias de conducta indebida

Rescatan a balsero cubano en una diminuta balsa improvisada frente a Key Biscayne, en Miami

Rescatan a balsero cubano en una diminuta balsa improvisada frente a Key Biscayne, en Miami

Gente esperando a vuelos mientras un avión de American Airlines circula por la pista en el aeropuerto LaGuardia (LGA) en el barrio de Queens, Nueva York, el domingo 9 de noviembre de 2025. (AP Foto/Adam Gray)

AMERICAN AIRLINES ELIMINARÁ DOS VUELOS DIRECTOS DESDE MIAMI EN ENERO DE 2027: estos son los destinos afectados

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter