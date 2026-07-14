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Shohei Ohtani disputará la serie de fin de semana de Dodgers en Yankees tras drenaje de rodilla

FILADELFIA (AP) — La estrella de los Dodgers de Los Ángeles, Shohei Ohtani, será bateador designado como mínimo para la serie de este fin de semana ante los Yankees de Nueva York, después de que le drenaran líquido de la rodilla izquierda.

El mánager de los Dodgers, Dave Roberts, indicó que Ohtani se sometió al procedimiento el martes para aliviar una irritación tras el juego del domingo y que el cuatro veces Jugador Más Valioso se tomaría unos días de vacaciones antes de la segunda mitad de la temporada. Roberts agregó que la estrella no recibió una inyección.

Los Angeles, vigente doble campeón de la Serie Mundial, abre la segunda mitad el viernes con el inicio de una serie de tres juegos en el Yankee Stadium.

“Va a estar en la alineación”, afirmó Roberts antes de dirigir a la Liga Nacional en el Juego de Estrellas.

Ohtani batea para .293 con 22 jonrones y 58 carreras impulsadas, además de tener marca de 8-2 con efectividad de 1,79 y 95 ponches en 85 2/3 entradas a lo largo de 14 aperturas. El japonés se saltó el Juego de Estrellas del martes.

Ohtani lanzó por última vez el 3 de julio. Aún no está claro si lanzará contra los Yankees.

“Todavía no hemos decidido eso”, comentó Roberts.

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